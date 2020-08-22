Француженку отстранили от конкурса красоты из-за фото для кампании против рака груди

20-летняя француженка Анаэль Гимби, одна из кандидаток на звание «Мисс Гваделупа», не была допущена к участию в конкурсе из-за фотографий в рамках кампании борьбы с раком груди.

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Фотографии Анаэль Гимби были сделаны для ассоциации Amazones в рамках кампании «Розовый октябрь», направленной на борьбу с раком груди. Несмотря на то, что тело девушки покрыто росписью в стиле боди-арт, и фотографии не были эротическими, она была исключена из числа кандидаток, так как правила конкурса запрещают участницам позировать для фото без нижнего белья.

Ассоциация Amazones написала организатором конкурса открытое письмо, где выразила свое «возмущение и разочарование». Но Сильви Телье, победительница конкурса 2002 года и генеральный директор общества Miss France, отказалась сделать для Анаэль Гимби исключение. «Даже если очевидно, что эти фотографии не являются непристойными или эротическими, мы применили правила (которые требуют, чтобы молодые женщины никогда не позировали обнаженными), чтобы избежать каких-либо процедур в против ассоциации в Гваделупе», — сообщила она, выразив свои сожаления.

Конкурс прошел без участия Анаэль Гимби. Новой «Мисс Гваделупа» стала двадцатилетняя Кенза Андрес-Луисон. Происшествие вызвало волну возмущения в социальных сетях. Сама Анаэль утверждает, что «всегда будет продолжать защищать те ценности, которые ей дороги».

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