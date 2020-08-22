Во Франции осквернение памятника жертвам нацистской оккупации вызвало возмущение

Ревизионистские надписи на мемориале в Орадур-сюр-Глан вызвали возмущение во Франции

Осквернение памятника жертвам нацистской оккупации во французской коммуне Орадур-сюр-Глан, где 10 июня 1944 года войска СС расстреляли и сожгли 642 человека, вызвало во Франции глубокое возмущение.

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В пятницу, 21 августа, на входе в мемориальный комплекс в Орадур-сюр-Глан (Верхняя Вьенна) были обнаружены ревизионистские надписи. Слово «мученик» на стене было зачеркнуто, рядом было написано «лжец».

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свое возмущение и пообещал приложить все силы, чтобы найти и привлечь к ответственности причастных к осквернению. Эмманюэль Макрон «самым решительным образом осуждает этот поступок, не поддающийся описанию», — заявили в Елисейском дворце.

«То, что было вычеркнуто слово „мученик“ и вместо него поставлено слово „лжец“, не могло не шокировать нас», — говорит мэр городка Орадур-сюр-Глан Филипп Лакруа. «Всегда есть соблазн пересмотреть историю, но ревизионистских надписей у нас тут раньше никогда не было», — добавил он.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал осквернение мемориала «плевком в память о наших жертвах». Премьер-министр Жан Кастекс заверил, что делается все возможное, чтобы виновные предстали перед судом.

Во второй половине дня в субботу, 22 августа, в Орадур-сюр-Глан прибыл Жан-Батист Джеббари, госсекретарь по вопросам транспорта, бывший депутат от департамента Верхняя Вьенна.

10 июня 1944 года военнослужащие 2-й танковой дивизии СС «Дас Рейх» расстреляли и сожгли 642 жителя деревни Орадур-сюр-Глан, включая женщин и детей. Деревня не была восстановлена. Ее руины остались памятником жертвам нацистской оккупации. Новый городок Орадур-сюр-Глан был построен после войны поблизости. Мемориальный центр и в Орадур-сюр-Глан ежегодно посещают около 300 тысяч человек. Несмотря на происшествие, он продолжает работать и принимать посетителей.

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