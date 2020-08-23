Станет ли парижский футбольный клуб победителем Лиги чемпионов?

Вечером в субботу, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2020 между командами «Пари Сен-Жермен» (Париж) и «Бавария» (Мюнхен). Встреча пройдет 23 августа на поле «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. На матче будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

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Парижский клуб PSG, недавно отметивший свое пятидесятилетие, вышел в финал Лиги чемпионов впервые. Команда под руководством тренера Томаса Тухеля на пути к главному матчу в своей истории обыграла две немецкие команды, «Боруссию» (Дортмунд) и «РБ Лейпциг». Теперь ее соперником будет еще один клуб из Бундеслиги — мюнхенская «Бавария», которую тренирует Ханс-Дитер Флик.

В 2020 году «Бавария» выиграла 25 из 26 сыгранных матчей, в том числе все поединки в Лиге чемпионов 2020. Мюнхенцы вышли в финал Кубка/Лиги чемпионов в одиннадцатый раз и сравнялись по этому показателю с «Миланом». Больше финалов только у «Реала» (16).

Игра из-за пандемии коронавируса финальный матч пройдет без болельщиков. По приглашению клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиссабон приехала мэр Парижа Анн Идальго, которая называет себя «очень преданной болельщицей» столичных футболистов. По ее словам, она волнуется, как «перед выборами» и очень ждет победы, потому что «когда побеждает PSG, побеждает весь Париж».

Фанаты обеих команд прилетели в Португалию и собрались в центре Лиссабона на площади Дона Педру IV, где выставлена гигантская копия трофея. К матчу готовится и Париж. Огромные баннеры уже появились на Монмартре, на мосту Александра III и возле Дома инвалидов.

#PSGBayern



Acte 8...



SACRE COEUR



"FAITES QUE CE JOUR SOIT SACRÉ ET A JAMAIS DANS NOS COEURS "@PSG_inside pic.twitter.com/ZMqMcvSziD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) August 22, 2020

Накануне префектура Парижа объявила, что Елисейские поля, которые являются традиционным местом сбора футбольных болельщиков после матчей с участием ПСЖ или национальной сборной, вечером в день финала Лиги чемпионов сделают пешеходной улицей. Автомобильное движение будет перекрыто, чтобы позволить болельщикам соблюдать дистанцию и не допустить возникновения новых очагов COVID-19.

Матч будет транслировать главный канал французского телевидения TF1, а также бары и рестораны, посетители которых должны будут носить маски и соблюдать санитарные меры предосторожности. Но обещанные в среду министром спорта фан-зоны организованы не будут, так как префектура Парижа выступила против этой идеи.

Пять тысяч человек смогут посмотреть матч на «домашнем» стадионе команды в Парк-де-Пренс. Стоившие 15 евро билеты давно распроданы.

Начиная с 22 часов будет закрыто 17 станций метро, а также три выезда с парижской окружной дороги (периферик) — Порт Майо, Порт Дофин и Порт де Терн. Мэр Парижа Анн Идальго призвала парижских болельщиков «держать себя в руках», так как празднование победы в полуфинале сопровождалось беспорядками.

A l’occasion de la finale de Ligue des Champions qui se déroulera ce dimanche 23 août, la @prefpolice mettra en place un dispositif spécifique dans le secteur des Champs-Elysées, ainsi qu’autour du Parc des Princes.https://t.co/gyAhVM0jpo

Consultez notre communiqué de presse 👇 pic.twitter.com/khCZtHaWGW — Préfecture de Police (@prefpolice) August 22, 2020

Префектура полиции Марселя отменила указ, запрещающий появляться в фанатской атрибутике PSG в центре города в день финала Лиги чемпионов, однако призвала «парижских болельщиков, которые будут присутствовать на ретрансляции финала в Марселе, проявлять умеренность в своих возможных празднованиях».

Любые собрания будут запрещены через два часа после окончания матча. Для предотвращения беспорядков парижская префектура мобилизовала более трех тысяч полицейских, жандармов и спасателей.

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