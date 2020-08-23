COVID-19: ситуация во Франции «представляет риск»

В связи с ростом случаев заражения новым коронавирусом во Франции санитарные власти страны признали, что ситуация в стране «представляет риск», исключив, что речь идет о «второй волне» эпидемии. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

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Ситуация во Франции представляет риск в контексте эпидемии COVID-19, предупредил министр здравоохранения Франции в интервью, которое в воскресенье, 23 августа, опубликовало издание Journal du dimanche. Политик добавил, что опасается, что от молодежи, в среде которой вирус сейчас активно циркулирует, заражение может перекинуться на возрастные группы населения, наиболее уязвимые.

В прошлый четверг, 20 августа, во Франции был зарегистрирован 4771 новый случай заражения COVID-19, в пятницу – 4586 и в субботу 3602.

Этот существенный рост случаев заражения политик, вместе с тем, не расценивает как «вторую волну» эпидемии. «Эпидемия не прекращалась, ее просто удалось взять под контроль во время действия ограничительных мер и позднее, во время постепенной их отмены». «Риск в том, что когда медленно снимаешь крышку с кипящей кастрюли – вода начинает кипеть сильнее», образно резюмировал Оливье Веран.

С начачала эпидемии, по данным на 23 августа, во Франции умерло 30 512 человек.

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