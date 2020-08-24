В Париже полиция задержала 148 человек во время беспорядков после финала Лиги чемпионов

Беспорядки в Париже после финала Лиги чемпионов и поражения столичной футбольной команды ПСЖ

Парижская полиция задержала 148 человек во время беспорядков в ночь после финального матча Лиги чемпионов, в котором «Пари-Сен-Жермен» уступил мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает агентство France-Presse в понедельник, 24 августа.

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В префектуре полиции Парижа отмечают, что во время и после матча хулиганы разбивали витрины, жгли автомобили и забрасывали полицейских пустыми бутылками и петардами. Как сообщает AFP, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ и пистолеты с резиновыми пулями. Главными районами столкновений стали Елисейские поля, которые по случаю матча с участием парижской команды сделали пешеходными. Также стычки хулиганов с полицией происходили возле домашнего стадиона «ПСЖ» Парк де Пренс.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен осудил беспорядки и выразил благодарность сотрудникам полиции. Соответствующее сообщение появилось в его твиттере поздно вечером 23 августа. Министр также заявил, что 16 сотрудников полиции получили травмы, 15 машин были сожжены и 12 магазинам был нанесен ущерб.

Напомним, Елисейские поля в день финала Лиги чемпионов сделали пешеходными, чтобы позволить болельщикам соблюдать безопасную дистанцию и не допустить возникновения новых очагов COVID-19. 24 августа в префектуре Парижа сообщили, что за вечер было составлено 404 протокола в связи с отсутствием маски у болельщиков в зонах, где ее ношение было обязательным.

Финальный матч Лиги чемпионов завершился победой «Баварии» над «ПСЖ» со счетом 1:0. На 59-й минуте матча счет открыл француз Кингсли Коман — воспитанник «ПСЖ», сейчас играющий за баварцев. Из-за санитарной обстановки матч проходил при пустых трибунах.

Во Франции трансляцию вел первый телеканал TF1. Сообщается, что ее посмотрело рекордное количество зрителей — 11,4 миллиона.

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