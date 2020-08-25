Независимость от КНР: в декабре Франция будет производить 100 млн защитных масок в неделю

В декабре Франция сможет производить 100 миллионов защитных масок в неделю и больше не зависит от китайских поставок как хирургических, так и фильтрующих масок FFP2. С таким заявлением во вторник, 25 августа, выступила министр-делегат по вопросам промышленности при министерстве экономики и финансов страны Аньес Панье-Рюнаше.

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В эфире CNews Панье-Рюнаше рассказала, что сейчас в стране производится 50 млн масок в неделю, а к декабрю этот объем удастся увеличить вдвое. Таким образом, Франция уже в состоянии обеспечивать себя нужным количеством масок за счет национального и европейского произодств и не зависит от Китая в этом вопросе. Министр также отметила, что в период эпидемии COVID-19 Франция в 30 раз увеличила собственное производство защитных масок по сравнению с докризисным уровнем.

Сообщается, что помимо одноразовых масок, продолжится производство и тканевых масок, которые могут использоваться многократно. Панье-Рюнаше напомнила, что их цена при продаже ниже, чем у одноразовых, и составляет в среднем менее 10 центов за одно использование.

Также министр отметила, что остается нерешенной проблема производства защитных перчаток, так как оно напрямую зависит от поставок латекса.

Напомним, ношение масок в закрытых общественных пространствах во Франции стало обязательным с 20 июля. До этого соответствующее требование действовало только в общественном транспорте. Также сейчас в ряде французских городов, в том числе в Париже, введено обязательное ношение масок на открытых пространствах в наиболее многолюдных районах.

В начале эпидемии COVID-19 власти вообще не советовали носить маски людям без симптомов заражения, однако затем изменили свой подход. Также в начале эпидемии в стране наблюдался дефицит масок: их не всегда хватало даже врачам.

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