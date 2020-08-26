Бизнес, школы, культура и COVID-19: власти Франции уточнили антикризисные меры

План перезапуска экономики Франции после пандемии объемом 100 млрд евро будет представлен 3 сентября, сообщил в эту среду премьер-министр Жан Кастекс, который также пообещал французским предприятиям новое снижение налогов на 10 млрд евро, а сфере культуры — дополнительную помощь в 2 млрд. Министр образования Жан-Мишель Бланкер рассказал о подготовке к началу нового учебного года в школах 1 сентября.

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В среду, 26 августа, французское правительство вернулось к работе в полном составе после летних отпусков, собравшись на заседание Совета министров под председательством президента Эмманюэля Макрона. В этот день премьер-министр Жан Кастекс сделал ряд заявлений, связанных с эпидемиологической ситуацией в стране, санитарными правилами, состоянием экономики и началом нового учебного года. Глава правительства дал большое интервью радиостанции France Inter, а затем выступил на открытии «летних университетов» французского союза промышленников и предпринимателей MEDEF.

COVID-19

Жан Кастекс вновь напомнил соотечественникам о том, что борьба с эпидемией является «общим вызовом». «Я никогда не считал, что государство способно сделать всё, на нем лежит (только) часть ответственности», — отметил премьер, призвав каждого к строгому соблюдению санитарных правил и норм. Кастекс признал, что эпидемиологическая ситуация вызывает определенную тревогу: несколько недель назад во Франции ежедневно выявляли около 1000 случаев COVID-19, сейчас — порядка 3000. Премьер также отметил, что в больницах (и реанимациях) ситуация остается стабильной, призвав сограждан «не паниковать».

.@JeanCASTEX : "Nous constatons qu'il y a une reprise de l'épidémie. Il n'y a pas de quoi s'affoler, mais nous sommes passés de 1 000 à 3 000 cas par jour diagnostiqués. Nous gérons cette situation pour pouvoir nous permettre de passer à la phase suivante, la relance." #le79inter pic.twitter.com/xy4nQDeqxY — France Inter (@franceinter) August 26, 2020

Премьер уточнил, что в департаментах т.н. «красной зоны» (где наблюдается активное распространение коронавируса) действует строгий и полный запрет массовых мероприятий с участием более 5000 человек. До сих пор префекты имели право в виде исключения давать разрешения на такие собрания в индивидуальном порядке. Полный запрет подобных массовых мероприятий касается, в том числе, парижского региона Иль-де-Франс.

Перезапуск экономики

Премьер-министр сообщил, что детальный план перезапуска французской экономики объемом 100 миллиардов евро будет представлен 3 сентября. Средства будут направлены прежде всего на инвестиции в производство и инфраструктуру, поскольку потребительский спрос уже начал восстанавливаться после карантина, отметил Кастекс.

Премьер подчеркнул, что нынешний план поддержки экономики в 4 раза больше по объему антикризисного плана 2008 года и равен трети госбюджета страны. 40 млрд евро Франция получит из общего фонда Евросоюза, создаваемого для восстановления европейской экономики за счет выпуска общих долговых обязательств.

Жан Кастекс также напомнил, что 30 млрд евро предусмотрены в плане на финансирование «экологической трансформации» экономики (инвестиции в энергосбережение, транспорт и т.д.).

Минус 10 миллиардов налогов для бизнеса

Выступая на традиционном августовском форуме союза промышленников и предпринимателей MEDEF, премьер Кастекс сообщил о новом — на 10 миллиардов евро — снижении налоговой нагрузки на бизнес с 1 января будущего года. Речь идет о сокращении (иногда в два раза) ряда налогов, связанных с производственными расходами предпринимателей.

Эта мера дополнит поэтапное снижение налога на прибыль предприятий, которое проводится по решению президента Макрона. С 33% в прошлом году налог на прибыль для бизнеса снижен почти на шесть процентов в году текущем. В 2022 году он составит уже 25% прибыли.

Помощь сфере культуры

После отмены общенационального карантина по-прежнему не могут вернуться к нормальной жизни и возобновить обычную работу многие учреждения культуры, прежде всего театры и концертные залы. Строгие санитарные нормы затрудняют выход культурного сектора из кризиса. В эту среду премьер-министр Жан Кастекс объявил, что на поддержку отрасли в антикризисном плане отведено дополнительно 2 миллиарда евро.

Начало учебного года в школах

В будущий вторник, 1 сентября, почти 12,5 миллионов французских школьников вернутся за парты. Учительские профсоюзы требовали отложить начало учебного года, критикуя утвержденный в июле новый санитарный протокол для школ страны. Новые правила — менее жесткие, чем те, что действовали в мае и июне после снятия карантина, когда школы были вынуждены принимать лишь часть учеников и не на полное время.

Премьер-министр Жан Кастекс и министр образования Жан-Мишель Бланкер за шесть дней до 1 сентября пообещали, что учебный год начнется в школах в «максимально возможных» обычных условиях.

Бланкер уточнил, что все — без исключения — взрослые работники школ будут обязаны носить маски. Для учеников ношение масок становится обязательным в средней школе (коллеж — от 11/12 до 14/15 лет) и старших классах (лицей). Без масок в школу пойдут ученики начальных классов.

В интервью France Inter премьер Кастекс поставил точку в полемике по вопросу о том, кто будет оплачивать защитные маски, обязательные для учеников средней школы и старших классов. Оппозиция, профсоюзы, родительские организации требовали от правительства предоставить всем школьникам бесплатные маски за счет госбюджета. Премьер-министр Жан Кастекс отклонил это требование, напомнив, что власти обеспечивают бесплатными масками лишь самые малоимущие семьи.

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