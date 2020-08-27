В Париже ношение масок станет обязательным везде

В Париже ношение масок станет обязательным во всех общественных местах, в том числе и на открытом воздухе. Соответствующее распоряжение должна в ближайшие дни издать префектура полиции французской столицы, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс 27 августа.

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Жан Кастекс напомнил, что Париж и департамент Буш-дю-Рон являются территориями, где вирус сейчас распространяется быстрее всего в стране. Премьер-министр не исключил, что ношение масок станет обязательным повсеместно также и в ближайших пригородах Парижа.

Ранее во Франции ношение масок сделали обязательным в закрытых помещениях, в общественном транспорте и на самых оживленных улицах тысяч городов. В Марселе ношение масок стало обязательным во всех общественных местах с 26 августа. Это касается всех улиц, а также парков, площадей, скверов и так далее.

Вторая волна?

Жан Кастекс добавил, что готовы проекты повторного введения режима самоизоляции — как по отдельным территориям, так и по всей стане. Но правительство рассчитывает сделать все возможное, чтобы избежать всеобщего карантина. Кастекс добавил, что система здравоохранения Франции готова к новому наплыву пациентов с коронавирусом.

В начале августа Научный совет при правительстве Франции призвал власти готовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая, по мнению ученых, «с высокой степенью вероятности» грозит стране осенью или зимой.

26 августа Национальное агентство здравоохранения сообщило, что суточный прирост случаев заражения вернулся к уровню середины апреля. Так, за сутки во Франции выявили 5429 новых случаев COVID-19. При этом масштабы тестирования во Франции сейчас намного больше, чем в апреле, а число пациентов с коронавирусом в реанимации значительно ниже, чем на пике эпидемии весной (410 человек в реанимации, по данным на вторник).

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