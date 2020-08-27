Отравление Навального: Париж обвинил Москву в нежелании проводить прозрачное расследование

Глава французской дипломатии не понимает, почему Россия отказывается от проведения прозрачного расследования по делу об отравлении Алексея Навального.

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, не понимает, почему Россия отказывается от проведения прозрачного расследования по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Навальный уже неделю находится в коме после того, как ему стало плохо в самолете.

Реклама Читать далее

«Я не понимаю, почему Россия отказывается от прозрачности [в расследовании дела Навального], ведь это в ее интересах», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL 27 августа, комментируя ситуацию вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального.

#Navalny : "Je ne comprends pas pourquoi la Russie ne joue pas le jeu de la transparence, c'est son intérêt et nous le disons", @JY_LeDrian dan #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/b8gJjtAzrg — RTL France (@RTLFrance) August 27, 2020

«Если бы они захотели взять на себя инициативу прозрачного расследования, это только улучшило бы их имидж», — подчеркнул Ле Дриан, отвечая на вопрос журналистки о том, почему Европа не может «заставить» Россию расследовать произошедшее.

Глава французской дипломатии также заявил, что в четверг и пятницу ситуация с отравлением Алексея Навального будет обсуждаться в ходе неформальных консультаций министров иностранных дел стран-членов ЕС в Берлине.

Ранее Ле Дриан назвал отравление российского политика «преступным актом». 25 августа в МИД Франции выпустили коммюнике, в котором призвали провести «быстрое и прозрачное» расследование обстоятельств случившегося.

Как стало известно 27 августа, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального.

При этом в Генпрокуратуре России 27 августа заявили, что оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального нет. В ведомстве указали, что данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального», на сегодняшний день не установлено.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Москва заинтересована в установлении причин произошедшего. При этом, как отмечает «Медуза», ежедневно обсуждая с журналистами ситуацию с Алексеем Навальным, Песков ни разу не назвал его фамилию.

25 августа в Кремле также заявляли, что не видят поводов для расследования причин госпитализации Алексея Навального. «Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования», — заявил Дмитрий Песков.

Специалисты немецкой университетской клиники Charité, куда Навального доставили из Омска, пришли к выводу, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Алексей Навальный находится в коме уже неделю — с 20 августа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться