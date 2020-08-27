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Отравление Навального: Париж обвинил Москву в нежелании проводить прозрачное расследование

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Глава французской дипломатии не понимает, почему Россия отказывается от проведения прозрачного расследования по делу об отравлении Алексея Навального.
Глава французской дипломатии не понимает, почему Россия отказывается от проведения прозрачного расследования по делу об отравлении Алексея Навального. SAFIN HAMED / AFP
RFI
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Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, не понимает, почему Россия отказывается от проведения прозрачного расследования по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Навальный уже неделю находится в коме после того, как ему стало плохо в самолете.

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«Я не понимаю, почему Россия отказывается от прозрачности [в расследовании дела Навального], ведь это в ее интересах», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL 27 августа, комментируя ситуацию вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального.

«Если бы они захотели взять на себя инициативу прозрачного расследования, это только улучшило бы их имидж», — подчеркнул Ле Дриан, отвечая на вопрос журналистки о том, почему Европа не может «заставить» Россию расследовать произошедшее. 

Глава французской дипломатии также заявил, что в четверг и пятницу ситуация с отравлением Алексея Навального будет обсуждаться в ходе неформальных консультаций министров иностранных дел стран-членов ЕС в Берлине.

Ранее Ле Дриан назвал отравление российского политика «преступным актом». 25 августа в МИД Франции выпустили коммюнике, в котором призвали провести «быстрое и прозрачное» расследование обстоятельств случившегося.

Как стало известно 27 августа, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального.

При этом в Генпрокуратуре России 27 августа заявили, что оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального нет. В ведомстве указали, что данных, «свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального», на сегодняшний день не установлено. 

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Москва заинтересована в установлении причин произошедшего. При этом, как отмечает «Медуза», ежедневно обсуждая с журналистами ситуацию с Алексеем Навальным, Песков ни разу не назвал его фамилию.

25 августа в Кремле также заявляли, что не видят поводов для расследования причин госпитализации Алексея Навального. «Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования», — заявил Дмитрий Песков.

Специалисты немецкой университетской клиники Charité, куда Навального доставили из Омска, пришли к выводу, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Алексей Навальный находится в коме уже неделю — с 20 августа.

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