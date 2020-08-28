В Лионе грабители украли около 9 млн евро из автомобиля инкассаторов

Во французском Лионе грабители совершили нападение на инкассаторский автомобиль и скрылись. Во время нападения никто не пострадал, однако злоумышленники забрали около 9 млн евро.

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Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, возле отделения Банка Франции в 7-ом округе Лиона. Издание Le Progrès сообщает, что в момент, когда бронированный автомобиль инкассаторов выезжал с территории банка, дорогу ему перегородили два внедорожника. К автомобилю подбежали вооруженные люди и заставили инкассаторов открыть двери, забрали деньги и подожгли машину. Затем злоумышленники скрылись на внедорожниках, которые позднее полиция обнаружила сгоревшими на юге города.

Остановить или обнаружить преступников пока не удалось. Правоохранительные органы завели дело по статье о вооруженном нападении в составе преступной группы.

AFP со ссылкой на судебные органы Лиона передает, что грабители забрали около 9 млн евро — это самая большая с 2009 года сумма, похищенная при подобных обстоятельствах. В 2009 году ограбление также произошло в Лионе по плану одного из инкассаторов Тони Маюзюлена. Тогда злоумышленники скрылись с 11,6 млн евро, 9 из которых полиция затем обнаружила в гараже, который снимал Мюзюлен.

Также известно, что инкассаторские автомобили, на которые были совершены нападения в 2009 и в нынешнем году, принадлежали одной и той же фирме Loomis.

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