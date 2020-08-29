Во Франции находят лошадей со следами пыток. Мотивы преступников неясны

Вот уже несколько месяцев по всей Франции регулярно находят лошадей со следами жестоких пыток и издевательств. Летом варварские нападения участились. Мотивы преступников неизвестны. Власти ведут расследования и разыскивают злоумышленников.

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Нападения на лошадей почти всегда происходят ночью. Изувеченных животных находят как живыми, так и мертвыми. Чаще всего преступники отрезают животным правое ухо, у некоторых подвергшихся пыткам лошадей вырван глаз или вырезаны половые органы. Причем специалисты отмечают, что преступники зачастую действуют с хирургической точностью.

Отдельные случаи нападений на лошадей во Франции фиксировали и раньше, но в 2020 году (а особенно в августе 2020 года) они резко участились. По данным министерства сельского хозяйства, с начала 2020 года порядка тридцати животных (лошадей, пони, ослов) подверглись варварским пыткам в разных департаментах страны.

Последнее известное нападение произошло в коммуне Банналек на западе Франции (департамент Финистер). В ночь на пятницу, 28 августа, преступники пробрались в стойло и пытали двух лошадей. Хозяева нашли животных утром привязанными электрическим проводом. У одной из лошадей многочисленные порезы в районе груди и крюк в глазу. Ветеринары пытаются спасти животному жизнь.

В ночь на вторник преступники пытали лошадь и двух пони в специализированном приюте «Ранчо надежды» в департаменте Йонна на востоке страны. Глава ранчо Николя Демажен проснулся, как он рассказывает BFM TV, от странных криков свиней. Он выглянул в окно и увидел двух неизвестных с фонариками, которые издевались над лошадьми. Николя Демажен взял свою трость и вышел на улицу. Один из преступников напал на него с ножом. «Он был решительно настроен меня убить», — рассказывает Демажен. Однако глава приюта защищался тростью. По его словам, схватка продолжалась порядка пяти минут. Демажен получил ножевое ранение предплечья. А преступники скрылись. Но руководитель ранчо помог следователям составить фоторобот одного из подозреваемых. Изображение распространила местная жандармерия.

[ PORTRAIT ROBOT DANS CADRE AFFAIRE SÉVICES GRAVES OU ACTE DE CRUAUTÉ ENVERS DES ÉQUIDÉS ] Dans la soirée du 24 août... Publiée par Gendarmerie de l'Yonne sur Jeudi 27 août 2020

Дело рук «знатоков»?

Серия варварских нападений вызывают огромную тревогу среди владельцев лошадей. Они создали специальную группу в фейсбуке, где обмениваются информацией и советами в сфере безопасности, сообщают о новых случаях нападений. К концу августа в ней было порядка 17 тысяч человек. Где-то создают группы в WhatsApp, в которых участвуют владельцы лошадей в определенном департаменте.

Но некоторые критикуют эти группы, полагая, что преступники могут в них числиться и получать информацию об установках камер и других мерах безопасности. Многие уверены, что преступники — как раз из сферы, связанной с животными. Во-первых, специалисты указывают, что новичку не так просто приблизиться к лошади, здесь нужен опыт. Во-вторых, методичность пыток и порой хирургическая точность при вырезании органов указывают на то, что преступники хорошо знакомы с анатомией лошадей.

Основатель ассоциации в защиту животных Agir pour la Vie Animale Тьерри Бедосса считает, что такими знаниями могут обладать ветеринары, сотрудники ветеринарных лабораторий, проводящие вскрытия, мясники или работники скотобоен.

Какие версии у следствия?

Источник, знакомый с досье, в интервью Le Parisien говорит, что все указывает на то, что действует не одна группа людей. В настоящий момент следователи пытаются выяснить, нет ли некоего челленджа в интернете, и установить возможные связи между нападающими.

Характерной чертой большинства нападений является отрезанное у лошади ухо, которое преступники уносят с собой, вероятно, в виде «трофея». Центральная служба территориальной разведки Франции (SCRT) еще в июне называла «необъяснимым» то, что при большинстве нападений у лошадей с хирургической точностью отрезают правое ухо. В связи с этим служба разведки не исключает, что это может связано с «суевериями, фетишизмом, ритуалом сатанистов, сектантов и т.д.».

На фоне тревожных сообщений об учащающся нападениях многие владельцы лошадей выдвигают свои версии и пытаются вести собственное расследование. Так, Полин Сарразен, владелица лошади, убитой в июне этого года, нанесла на карту Франции точки с местами некоторых преступлений. По ее словам, если их соединить, получается сатанинская пентаграмма. Никаких подтверждений этому нет. Во всяком случае, на карте, составленной журналистами La Nouvelle République, пентограмма не просматривается. Зато видно, что нападения обычно совершаются «сериями» — по несколько в одном и том же районе в короткий промежуток времени.

Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди в эфире Franceinfo заявил, что власти пока не исключают ни одну из версий. По его словам, для расследования задействованы все возможности МВД и министерства юстиции. Как указывает Le Figaro, прокуратура Парижа пока не планирует вести централизованное расследование на национальном уровне. Координируют расследование на данный момент профильгые подразделения жандармерии.

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