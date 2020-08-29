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Во Франции погиб потомок основателя Bonduelle, гендиректор подразделения компании

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Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП, которое произошло ночью, через несколько часов.
Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП, которое произошло ночью, через несколько часов. AFP - CLEMENT MAHOUDEAU
RFI
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50-летний Жером Бондюэль, генеральный директор одного из подразделений Bonduelle, потомок основателя этой всемирно известной компании погиб в Лилле. Как сообщает AFP, его сбила машина, водитель которой затем скрылся.

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ДТП произошло около 2 часов ночи в субботу, 29 августа, на мосту у вокзала Lille-Europe. Рядом также находится офис компании. Как сообщает телеканал France 3, Жерома Бондюэля сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде к себе домой. Рядом были его супруга и друзья.

Приехавшие врачи не смогли его спасти. 

Предполагаемый виновник ДТП, скрывшийся с места аварии, был задержан позднее, около 6 утра, и помещен под стражу.

По данным RTL, задержанный — «рецидивист» по нарушениям правил дорожного движения.

Как сообщает деловое издание Les Echos, Жером Бондюэль — глава Bonduelle Prospective et Développement, младший сын основателя этого подразделения по развитию компании Брюно Бондюэля.

Жером пришел в «семейную» компанию в 2003 году после того, как поработал в Citroën и Eurogroup Consulting.

Bonduelle — французская группа, мировой лидер по производству консервированных овощей.

Соболезнование в связи с гибелью Жерома Бондюэля выразил министр сельского хозяйства Франции Жером Денорманди.

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