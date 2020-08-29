Во Франции погиб потомок основателя Bonduelle, гендиректор подразделения компании

50-летний Жером Бондюэль, генеральный директор одного из подразделений Bonduelle, потомок основателя этой всемирно известной компании погиб в Лилле. Как сообщает AFP, его сбила машина, водитель которой затем скрылся.

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ДТП произошло около 2 часов ночи в субботу, 29 августа, на мосту у вокзала Lille-Europe. Рядом также находится офис компании. Как сообщает телеканал France 3, Жерома Бондюэля сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде к себе домой. Рядом были его супруга и друзья.

Приехавшие врачи не смогли его спасти.

Предполагаемый виновник ДТП, скрывшийся с места аварии, был задержан позднее, около 6 утра, и помещен под стражу.

По данным RTL, задержанный — «рецидивист» по нарушениям правил дорожного движения.

Как сообщает деловое издание Les Echos, Жером Бондюэль — глава Bonduelle Prospective et Développement, младший сын основателя этого подразделения по развитию компании Брюно Бондюэля.

Жером пришел в «семейную» компанию в 2003 году после того, как поработал в Citroën и Eurogroup Consulting.

#JerômeBonduelle le directeur de la société #Bonduelle est décédé. Il a été fauché alors qu'il circulait à vélo avec sa femme et sa fille à Lille. Après un délit de fuite, le conducteur mis en cause identifié comme un délinquant routier récidiviste a été interpellé à 6H ce matin. pic.twitter.com/rRdHZP84mN — @Mediasinfos (@Mediasinfos) August 29, 2020

Bonduelle — французская группа, мировой лидер по производству консервированных овощей.

Соболезнование в связи с гибелью Жерома Бондюэля выразил министр сельского хозяйства Франции Жером Денорманди.

Jerôme Bonduelle était un véritable capitaine d’industrie, attaché aux terres du Nord. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches, ainsi qu’aux collaborateurs de @Bonduelle_Group https://t.co/NPhIFbSw9i — Julien Denormandie (@J_Denormandie) August 29, 2020

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