Во Франции временно запретили отлов птиц с помощью клея

📢 La France se décide enfin à respecter le droit européen et interdire la chasse à la glu, pratique cruelle et non sélective contre laquelle la LPO se bat depuis des années.



Merci à tous de votre soutien 💪👏



▶️ https://t.co/jjC5Cg8bGg https://t.co/mLvNhXzGFf