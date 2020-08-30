Во Франции временно запретили отлов птиц с помощью клея

Во Франции на год приостановили отлов дроздов с помощью клея, в ожидании решения Суда ЕС

Во Франции решили приостановить на год отлов дроздов с помощью клея — до решения Суда ЕС. Франция — последняя страна Евросоюза, где этот метод неизбирательной ловли птиц до сих пор окончательно не запрещен. Охотники же считают, что их безосновательно преследуют. До сих пор нынешние власти активно «заигрывали» с многочисленным охотничьим сообществом. Президент Эмманюэль Макрон лично встретился с главой охотничьей федерации, чтобы сообщить ему «неприятную» новость.

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Что такое охота на клей?

Метод отлова дроздов с помощью клея называют одним из «традиционных» видов охоты. Он заключается в том, что на ветки деревьев крепят обмазанные специальным клеем палочки, и ждут, когда дрозд попадет в липкую ловушку. Певчую птицу снимают с клейкой палочки и сажают в клетку, чтобы использовать в качестве живого манка. Но в клеевые «капканы» нередко попадают и исчезающие виды.

В Европейском союзе этот «традиционный» метод ловли птиц был запрещен с принятием «Директивы о птицах». Франция — последняя страна ЕС, где «клеевая охота» все еще разрешена в виде исключения в пяти юго-восточных департаментах. По данным Le Monde, во Франции пять с половиной тысяч человек используют клейкие палочки для отлова птиц.

В начале июля Европейская комиссия призвала Францию пересмотреть разрешенные в стране методы ловли птиц. Парижу предоставили отсрочку до октября, после чего Европейская комиссия собирается обратиться в Суд Европейского союза (Люксембург). 27 августа в Елисейском дворце объявили, что Эмманюэль Макрон все-таки запретил охоту на дроздов с помощью клея — но только на этот год, в ожидании решения суда в Люксембурге.

Реакции охотников и экологистов

Национальная федерация охоты (FNC) выразила свое возмущение и недоумение. Глава федерации Вилли Шраэн считает, что власти пошли на поводу у «зеленых» и нового министра экологических преобразований Барбары Помпили. Главные аргумент защитников «клеевой охоты» заключается в том, что дроздов по окончании сезона охоты отпускают на волю, и такая охота не оказывает значительного влияния на биоразнообразие.

La #FNC est sidérée par l’attitude du gouvernement qui manifestement perd son sang-froid face à une campagne de dénigrement de cette pratique conduite par les ONG avec le soutien implicite de la ministre de la transition écologique @barbarapompili. https://t.co/BziIN39ilT — Chasseurs de France (@ChasseursFrance) August 28, 2020

Решение Эмманюэля Макрона о временном запрете «клеевой охоты» приветствовали защитники животных, в частности Лига защиты птиц (LPO). Экоактивисты подчеркивают, что такой метод отлова птиц неизбирателен и жесток: бывает так, что птицы умирают в клее.

📢 La France se décide enfin à respecter le droit européen et interdire la chasse à la glu, pratique cruelle et non sélective contre laquelle la LPO se bat depuis des années.



Merci à tous de votre soutien 💪👏



▶️ https://t.co/jjC5Cg8bGg https://t.co/mLvNhXzGFf — LPO France (@LPOFrance) August 27, 2020

LPO называла поведение охотничьего лобби «недопустимым давлением». Охотники, узнав о намерении не выдавать квоту на отлов птиц с помощью клея, грозили устроить демонстрацию у форта Брегансон, где президент проводит отпуск. Охотников сначала приняли представители премьер-министра, а затем президент Эмманюэль Макрон провел личную встречу с главой FNC Вилли Шраэном и сообщил ему о своем решении.

Тем временем отлов других птиц остается в силе — в том числе горлиц, численность которых в Западной Европе неуклонно падает с 1980-х. В силе остаются и другие «традиционные» методы отлова птиц, например, захлопывающиеся ловушки для жаворонков.

Споры об охоте

Во Франции порядка 1,2 млн «активных» охотников — это больше, чем в любой другой европейской стране. Охота считается третьим по популярности «досугом» французов. В ходе своей избирательной кампании и уже в качестве президента Эмманюэль Макрон «заигрывал» с охотниками и всячески поддерживал их сообщество для укрепления политических позиций в сельской местности. В 2018 году он сделал подарок всем охотникам, вдвое сократив стоимость разрешения на охоту по всей стране (с 400 до 200 евро).

Споры о методах охоты, о видах, на которых разрешено охотиться, и вокруг охоты так таковой идут во Франции давно. В 2018 году, например, десятки тысяч человек подписали петицию с требованием запретить охоту в выходные, чтобы защитить людей от шальных пуль, после того, как в департаменте Верхняя Савойя охотник случайно застрелил британского велосипедиста.

Недавно полемику «подогрел» новый министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, оказавшийся сам страстным охотником. Перед назначением главой Минюста Дюпон-Моретти написал предисловие к книге главы французской федерации охотников Вилли Шраэна. Там Дюпон-Моретти называет противников охоты «аятоллами от экологии», «догматиками» и «иллюминатами». Эти его слова вызвали скандал, учитывая его новую должность министра юстиции. Министру пришлось объясняться. Он заявил, что не ставит под сомнение борьбу с глобальным потеплением, что обрушился не на экологистов, а на «аятолл от экологии», что нужно видеть «нюансы», не обобщать.

По данным исследования (PDF) Французского института общественного мнения (Ifop) от ноября 2017 года, 78% французов за то, чтобы диким животным присвоили статус живых существ, имеющих чувства. 79% — за сокращение сезона охоты во Франции, 74% — за запрет ночной охоты, 84% — против охоты с гончими собаками.

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