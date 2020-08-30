Министр обороны Франции рассказала об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу России

Во Франции задержан офицер французской армии, подозреваемый в работе на российскую разведку. Эту информацию радиостанции Europe 1 подтвердила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Реклама Читать далее

Как сообщает Europe 1, задержание произошло примерно десять дней назад. Подполковник французской армии был задержан по обвинению в государственной измене в пользу России. Сообщается, что он мог передать «чрезвычайно важные» документы.

Офицер был задержан во Франции перед тем, как вернуться из отпуска в Италию, где он служит на военной базе НАТО. Задержание проводили сотрудники DGSI (Генеральной дирекции внутренней безопасности) — французской внутренней разведки. Сейчас офицер — под предварительным арестом в тюрьме Санте в Париже.

«Я могу подтвердить, что в отношении старшего офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче (информации) или нанесении ущерба безопасности. Соответствующая процедура в его отношении была начата, поскольку министерство обороны обратилось в прокуратуру», — рассказала Флоранс Парли в эфире радио Europe 1. «Мы приняли необходимые меры. Теперь нужно, чтобы правосудие сделало свою работу, с соблюдением тайны следствия», — добавила госпожа министр.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться