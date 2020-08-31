«Русофил с русскими корнями»: что известно о французском офицере, заподозренном в госизмене в пользу России

Во Франции по подозрению в работе на российскую разведку 18 августа задержали подполковника французской армии. 21 августа задержанному, чье имя не называется, предъявили обвинения по четырем пунктам: «передача сведений иностранному государству», «сбор информации, угрожающий основополагающим интересам нации», «шпионаж в пользу иностранного государства» и «выдача государственной тайны». Только по первому пункту офицеру грозит до 15 лет заключения. Сейчас военнослужащий находится под стражей в парижской тюрьме Санте.

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Информацию о взятии под стражу французского офицера подтвердила в воскресенье, 30 августа, глава министерства вооруженных сил страны Флоранс Парли в эфире радиостанции Europe 1.

«Мы приняли все необходимые меры, теперь нужно, чтобы правосудие выполнило свою работу, с соблюдением тайны следствия», — заявила Флоранс Парли.

Военнослужащий был задержан 18 августа во Франции, куда он приехал на каникулы из Италии. Сначала его допросили и поместили под стражу в Генеральном управлении внутренней безопасности (DGSI), после чего перевели в парижскую тюрьму Санте. В итальянской квартире подполковника был проведен обыск.

Задержанного французского офицера источники издания Le Parisien описывают, как русофила. Europe 1 добавляет, что он свободно владеет русским языком и имеет «дальние корни» в России. Ему около 50 лет, он отец пятерых детей, опытный военный с большим количеством наград. Служил на базе НАТО в Неаполе, где занимался вопросами международных отношений и безопасности и имел доступ к секретным документам. Объединенное командование ОВС НАТО в Неаполе (Allied Joint Force Command Naples) — главная база Североатлантического альянса в Италии, где, как отмечает специализирующийся на военной тематике блог Le Mamouth, работают французские офицеры.

Встреча с сотрудником ГРУ

«Это дело свидетельствует об агрессивности российских спецслужб и их желании проникнуть во французскую администрацию», — пишет Le Parisien. По информации издания, дело началось еще год назад. В 2019 году итальянские спецслужбы установили наблюдение за неназванным офицером ГРУ, чья деятельность была «давно и хорошо известна» европейским службам безопасности. Несколько лет назад этот сотрудник российской разведки был выслан из одной из стран Западной Европы. Как ему удалось снова вернуться в Европу, Le Parisien не указывает. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Миссией неназванного сотрудника ГРУ, как отмечает Le Parisien, были поиск и вербовка западных разведчиков, военных и дипломатов, «используя их личные слабости». В 2019 году россиянин вышел на французского офицера, работавшего в Неаполе на базе НАТО. Информацию о встрече между французским военнослужащим и российским разведчиком итальянские спецслужбы передали французским коллегам.

При этом французское министерство вооруженных сил обратилось в прокуратуру лишь годом позже. Расследование в Генеральном управлении внутренней безопасности Франции DGSI было начато 29 июля. Следствие ведут три следователя DGSI. Их задача — установить, мог ли французский военнослужащий передать России секретные документы, и идет ли речь лишь об одной встрече с сотрудником российской разведки или о более тесном контакте. Никаких подробностей о характере секретных сведений, которые мог передать подполковник, французские СМИ не сообщают.

«Агенты ГРУ ничего не боятся»

«Россия все время использует одни и те же техники для вербовки агентов, — цитирует Le Parisien Алена Шуэ (Alain Chouet), бывшего главу разведывательной службы Генерального управления внешней разведки Франции (DGSE). — Это любовь, деньги, эго или профессиональные проблемы. Агенты ГРУ всегда были очень агрессивными, они ничего не боятся. В отличие от КГБ, работавшего в долгосрочной перспективе, ГРУ действует быстро, набегами — и плевать, если их раскроют».

«В последние годы они очень заметны. Без сомнения, они пытаются выставить себя в выгодном свете перед Кремлем и кажутся готовыми к по-настоящему рискованным операциям», — подтверждает в комментарии Le Parisien Андрей Козовой, французский историк, специалист по России и автор книги «Российские спецслужбы, от царей до Путина» (« Les Services secrets russes, des Tsars à Poutine », изд. Tallandier, 2010).

Реакция Франции

Как подчеркивает Le Parisien, такого рода дела попадают в публичное пространство «крайне редко». Тот факт, что арест офицера лично прокомментировала министр вооруженных сил Франции, свидетельствует о том, что «Париж намерен отправить ясный сигнал Москве — в нынешнем геополитическом контексте, отмеченном отравлением Алексея Навального и политическим кризисом в Беларуси».

«Франция умеет справляться с такого рода делами дипломатически, без лишнего шума, — говорит еще один источник Le Parisien, также выходец из французских спецслужб. — Если это вышло наружу, значит, таким образом Франция хочет сказать: мы не оставим это просто так».

В декабре 2019 года Le Monde сообщила о шпионской базе ГРУ во французских Альпах. По данным западных спецслужб, не менее 15 офицеров ГРУ останавливались в разных городах региона Верхняя Савойя в период с 2014 по 2018 год. Россияне использовали регион как материально-техническую базу и приезжали в Альпы из Лондона, Москвы, Испании или Швейцарии.

В период, когда Париж официально говорит о необходимости налаживать диалог с Москвой, представители французских спецслужб на условиях анонимности рассказывают о том, что проигрывают в этой новой шпионской «холодной войне» с Россией. В 2016 году французский журналист Николя Энен в своей книге «Русская Франция: расследование о сетях Путина» цитировал представителя французских спецслужб, говорившего: «Мы проиграли, у нас с Россией разные методы. Во главе страны у нас не стоит бывший полковник разведки. Мы никогда не сможем использовать равнозначные средства».

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