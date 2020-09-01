Во Франции в школах, вузах и на предприятиях ввели масочный режим

Во Франции ношение масок стало обязательным в школах для всех детей, начиная с 11 лет

Учебный год во Франции начался на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Главной мерой правительства по сдерживанию эпидемии стал масочный режим. Ношение масок стало обязательным почти везде: на работе, в вузах и в школах, за исключением детей младше 11 лет.

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В школах

С 1 сентября во Франции все 12 с половиной миллионов детей и подростков (за редкими исключениями) идут в школы. Ношение масок в школе теперь обязательно с 11 лет, в том числе на переменах. Что касается игр на открытом воздухе, вопрос масок правительство переложило на руководителей школ. Маску должны носить также все взрослые, находящиеся в учебных заведениях. Учителей масками обеспечивает министерство образования. Учителям в начальных классах и учителям, работающим с плохослыщащими детьми, могут выдавать специальные прозрачные маски.

Оппозиция, профсоюзы и родительские организации просили правительство предоставлять маски бесплатно и детям. Однако премьер-министр Жан Кастекс отклонил это требование. Власти обеспечивают масками только малоимущие семьи. Впрочем, если ребенок пришел в школу без маски, учебное заведение должно его маской обеспечить.

Для всех школьников становится обязательным регулярное мытье рук с мылом, в частности перед обедом в столовой. Минимум раз в день в школах должны мыть полы, столы и другие поверхности. Все помещения должны проветриваться каждые три часа в течение минимум 10–15 минут. В столовых рекомендовано соблюдение дистанции минимум в метр. Многие школы также начали переоборудовать классы для соблюдения дистанции.

Власти просят не отправлять в школу детей с температурой выше 38 градусов. Если у ребенка или родственника, с которым он проживает, наблюдаются симптомы коронавируса, предусмотрены дистанционные уроки. Если симптомы у ребенка обнаруживаются во время занятий, школа связывается с его семьей, ребенку выдают маску и изолируют от одноклассников под присмотром взрослого. Если тест даст положительный результат, это может привести к закрытию класса или всей школы.

В вузах

В высших учебных заведениях ношение маски обязательно для всех в закрытых помещениях. Работа студенческих столовых, кафетериев, спортзалов должна проходить в условиях соблюдения дистанции и других мер по сдерживанию эпидемии. За соблюдением протокола безопасности в некоторых помещениях общего пользования должны будут следить студенческие ассоциации.

На работе

Правительство снова просит предприятия по возможности отправлять сотрудников на удаленную работу. Одновременно с этим с понедельника, 31 августа, в силу вступил декрет, сокращающий список категорий людей, которые в условиях пандемии имеют право на неполную нагрузку (activité partielle) и компенсации от государства. Из этого списка вычеркнули, например, служащих, проживающих с родственниками из уязвимых групп.

В случае, если удаленная работа невозможна, с 1 сентября все сотрудники должны носить маски в закрытых или многолюдных помещениях (open space-офисах, залах совещаний, коридорах и так далее). Ранее ношение масок на предприятиях было рекомендовано, но не обязательно. Министр труда Элизабет Борн подчеркнула, что уволить сотрудника, которого единожды «застали» без маски, невозможно, но это может быть причиной сделать ему предупреждение (выговор). Санкции возможны только в том случае, если работник решительно отказывается носить маску.

Исключение сделано для тех, чья работа связана с тяжелыми физическими усилиями (если поблизости нет людей). В офисах маски тоже можно на время снимать. Условия «безмасочных пауз» зависят от скорости распространения вируса в том или ином департаменте Франции; на основе этого критерия все французские департаменты поделены на «зеленые», «оранжевые» и «красные».

Маски на улице

С пятницы, 28 августа, в Париже и его пригородах обязательно повсеместное ношение маски при выходе из дома. Маску обязательно носить не только в общественном транспорте и закрытых помещениях, но и на всех улицах, а также в парках. Исключение сделано для детей младше 11 лет, для тех, кто едет на велосипеде или занимается спортом. Террасы парижских кафе при этом остаются открытыми.

За нарушение масочного режима предусмотрен штраф в 135 евро. В полиции обещали в первое время не штрафовать нарушителей, а только напоминать о необходимости повсеместно носить маску.

Ранее ношение масок сделали обязательным на самых оживленных улицах тысяч французских городов. Ношение маски в Марселе обязательно везде с 26 августа.

Какова эпидемиологическая ситуация во Франции?

31 августа Национальное агентство здравоохранения выразило обеспокоенность в связи с тем, что эпидемия во Франции следует принципу экспоненциального роста. Число выявленных случаев заражения растет среди всех возрастных группу, но особенно среди молодежи. 30 августа в стране выявили более трех тысяч случаев COVID-19, что меньше чем в предыдущие дни. А масштабы тестирования сейчас намного больше, чем в период всеобщего карантина.

Более половины французских департаментов (57) сейчас находятся в «уязвимой» ситуации с точки зрения эпидемии. 38 департаментов сейчас в ситуации «средней уязвимости», 19 — «высокой уязвимости». Понятие «уязвимости» включает в себя долю позитивных тестов на коронавирус среди всех сдавших анализы, число обращений ко врачам с подозрением на COVID-19, число госпитализаций (в том числе в реанимацию), ситуацию с «очагами» заражения и другие факторы. При этом в больницах сейчас около 4500 человек с коронавирусом (409 в реанимации, по данным на 31 августа). Это намного ниже, чем весной, но число случаев госпитализации увеличивается — особенно в «красных» зонах.

В начале августа Научный совет при правительстве Франции призвал готовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая, по мнению ученых, «с высокой степенью вероятности» грозит стране осенью или зимой.

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