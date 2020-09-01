Макрон в Бейруте: Париж готов принять международную конференцию в поддержку Ливана в октябре

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести в Париже международную конференцию в поддержку Ливана. Об этом он заявил во время официального визита в Бейрут во вторник, 1 сентября.

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Эмманюэль Макрон прибыл в Ливан вечером 31 августа. Визит начался со встречи с 85-летней дивой ливанской песни, певицей Файруз, чей голос известен во всем арабском мире. Файруз, которую пресса называет «матерью ливанской нации», остается одной из редких фигур, объединяющих страну, переживающую очередной внутренний кризис. Затем французский лидер совершил символическую посадку кедра, дерева, фигурирующего на национальном флаге Ливана, в лесу на северо-востоке от ливанской столицы.

Во вторник, 1 сентября, он посетил порт Бейрута, где 4 августа прогремел разрушительный взрыв. Макрон встретился с французскими военнослужащими и проконтролировал использование французской помощи по ликвидации последствий взрыва. Он также пообщался с представителями международных гуманитарных миссий и ливанских НКО.

Представители НКО пожаловались французскому президенту на недостаточную прозрачность распределения гуманитарной помощи. Le Figaro цитирует главу ливанского Красного Креста Антуана Зогби, по словам которого оценить то, на какие цели направляется гуманитарная помощь, невозможно, а 80% доставленных лекарств не адаптированы для нужд пострадавших. Макрон ответил, что для большей прозрачности следует задействовать ресурсы ООН. Он также подчеркнул, что ливанские лидеры вынуждены преодолевать последствия взрыва в контексте глубокого политического кризиса в стране, усугубленного общей атмосферой недоверия к действующей власти.

Во время визита в порт французский лидер объявил о том, что Франция выделит еще 7 миллионов евро для помощи ливанским школам. Он также заявил о том, что Париж готов принять международную конференцию, которая позволит собрать дополнительные средства для помощи Ливану. Такая конференция может пройти в октябре.

После визита в порт у Эмманюэля Макрона запланированы встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном и новым премьер-министром Мустафой Адибом. До вчерашнего дня Адиб занимал должность посла Ливана в Германии. Его назначение на должность главы правительства поддержали главные коалиции ливанского парламента. Президент Аун поручил новому премьер-министру в ближайшее время сформировать новое правительство и подготовить проект реформ.

Французский президент отметил, что назначение Адиба было проведено в рекордный для ливанского политического контекста срок, и выразил надежду на то, что новый премьер в ближайшее время сформирует правительство, главной задачей которого станет оперативное проведение реформ в стране.

Напомним, на проведении реформ в Ливане настаивает мировое сообщество. Об этом Эмманюэль Макрон напоминал Мишелю Ауну во время своего предыдущего визита в Бейрут 6 августа. Тогда он потребовал от ливанских властей «приступить к реформам, изменить систему, положить конец разделению Ливана и бороться с коррупцией».

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