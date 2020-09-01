Мигранты и правозащитники разбили палаточный лагерь перед мэрией Парижа

107 палаток были разбиты в ночь на вторник, 1 сентября перед мэрией Парижа на площади Отель-де-Виль. В них разместились 219 человек.

107 палаток появились в ночь на вторник, 1 сентября перед мэрией Парижа на площади Отель-де-Виль. Так представители НКО по защите мигрантов Utopia 56 попытались привлечь внимание парижских властей к проблеме мигрантов, которые месяцами ждут от префектуры положенного им по закону жилья.

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В палатках, разбитых на площади Отель-де-Виль, разместились 219 «живущих на улице мигрантов», в том числе 59 детей и 15 беременных женщин — в первую очередь, это выходцы из Сомали, Афганистана и Кот д'Ивуара. Правозащитники из Utopia 56 в интервью Le Parisien заявили, что таким образом хотели привлечь внимание к тяжелой ситуации, в которой оказались эти семьи, после долгих месяцев ожидания жилья.

Ce soir, 107 familles à la rue ont pris place devant la mairie de Paris. @Anne_Hidalgo @IanBrossat Cela fait 1 mois qu’on vous alerte, maintenant qu’allez-vous faire ? pic.twitter.com/Uh1cr6FIBR — Utopia 56 (@Utopia_56) August 31, 2020

Утром во вторник полиция эвакуировала палаточный лагерь, и к 10.30 площадь была пуста. При этом, первый заммэра Парижа Эмманюэль Грегуар заявил, что мэрия была против эвакуации мигрантов. «Мы работали с НКО всю ночь и должны были найти решение, чтобы разместить этих людей. Многие из них находятся во Франции легально и имеют право на государственную защиту», — заявил он.

По словам другого представителя мэрии, заместителя мэра по вопросам жилищного хозяйства Яна Бросса, сейчас семьи временно размещены в самой ратуше: «в ожидании более долгосрочного решения».

Мэрия Парижа обвиняет в сложившейся ситуации государство, «равнодушное» к судьбам мигрантов. Тем временем правозащитники утверждают, что уже месяц пытаются добиться от мэрии решения проблемы и были вынуждены прибегнуть к такому радикальному способу, чтобы быть услышанными.

Префектура полиции Парижа регулярно разгоняет стихийные палаточные лагеря, появляющиеся на окраинах города, однако, как заявляют представители НКО, проблема с долгосрочным расселением мигрантов только усугубляется.

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