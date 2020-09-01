Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры, за которые подвергся атаке джихадистов в 2015 году

«Шарли Эбдо» в своем новом номере, который поступит в продажу в среду, вновь публикует карикатуры с пророком Мохаммедом, за которые редакция сатирического еженедельника подверглась нападению террористов. Публикация выйдет в день, когда в Париже откроется суд по делу о теракте против «Шарли Эбдо», в котором погибли девять сотрудников редакции. Мы никогда не сдадимся, никогда не опустим руки, — заявил директор издания, художник Riss.

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Журналисты Charlie Hebdo, сатирического еженедельника, который освещает события в форме карикатур и комиксов, подготовили специальный выпуск, посвященные террористическим атакам 7,8 и 9 января 2015 в Париже. В продажу газета поступит в день начала судебного процесса — в среду, 2 сентября. Однако онлайн-версия выпуска уже доступна на сайте издания. На первой полосе газета разместила надпись «Все это за это» («Tout ça pour ça») и карикатуру с пророком, нарисованную художником Жаном Кабю, погибшем во время теракта 7 января 2015 года. Также в выпуск включены 12 известных карикатур, которые изначально были опубликованы датской газетой Jyllands-Posten в 2005 году, а в 2006 появились и на страницах Charlie Hebdo. По мнению редакции, эти карикатуры «теперь принадлежат Истории, а Историю не переписать».

В тексте от редакции, предваряющем спецвыпуск, говорится, что с печальных событий 2015 года карикатуристов Charlie Hebdo неоднократно просили опубликовать новые карикатуры с участием пророка, однако газета отказывалась. «Не потому, что это запрещено — закон разрешает нам это делать. А потому, что для этого был нужен повод. Причина, наполненная смыслом, которая позволила бы привнести что-то в общественную дискуссию», — говорится в тексте. Начало судебного процесса показалось редакции именно таким поводом.

Ожидается, что судебное разбирательство будет проходить со 2 сентября по 10 ноября. Процесс будет в равной степени символичным для французского общества как и масштабным: по данным AFP, в нем примут участие 200 гражданских истцов и 80 адвокатов, около половины из которых будут представлять интересы обвиняемых. В виду того, что в слушания будут многолюдными, во время процесса будут усилены меры безопасности.

В качестве обвиняемых по делу проходят 14 человек, главным образом, им вменяется оказание материальной помощи террористам. Трое из 14 находятся в розыске.

Напомним, утром 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию Charlie Hebdo и открыли стрельбу. С криками «Мы отомстили за пророка» они убили 12 человек, среди которых были журналисты сатирического издания Шарб, Кабю, Волински, Оноре, Тиньюс. Неподалеку, на бульваре Ришар-Ленуар, автомобиль террористов пытался остановить лейтенант полиции Ахмет Мерабе, которого Куаши тоже застрелили. Преступников настигли два дня спустя в здании типографии на севере от Парижа. Они открыли огонь по сотрудникам спецназа и были убиты. Ответственность за теракт взяла на себя «Аль-Каида на Аравийском полуострове».

9 января, через два дня после теракта в Charlie Hebdo джихадист Амеди Кулибали захватил заложников в магазине Hyper Cacher. Жертвами нападения стали 4 человека, а Кулибали был убит полицейскими во время штурма.

11 января более четырех миллионов человек вышли на акции по всей Франции под лозунгом «Je suis Charlie» («Я — Шарли») в защиту свободы слова и против терроризма. На парижский Республиканский марш прибыли главы около пятидесяти государств и правительств. Республиканский марш против терроризма стал беспрецедентным событием по своему масштабу и участию в нем государственных и политических лидеров, представителей разных стран мира, мэров крупных городов и руководителей международных организаций.

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