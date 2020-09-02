В Париже открылся исторический процесс по делу о январских терактах 2015 года

2 сентября в Париже открылся процесс по делу о терактах в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo, в Монруже и в кошерном магазине Hyper Cacher, которые произошли 7, 8 и 9 января 2015 года. В этом процессе обвиняемыми проходят 14 человек, которым вменяют оказание помощи террористам. Братья Куаши и Амеди Кулибали, устроившие теракты, были убиты французским спецназом 9 января 2015 года.

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Процесс по делу о январских терактах 2015 года французская пресса называет историческим. Это второй процесс по делу об исламистских терактах на территории Франции. Первый состоялся осенью 2017 года по делу о терактах в Тулузе и Монтобане, совершенных Мухаммедом Мера в 2012 году.

Впервые во Франции процесс по делу о терроризме будет заснят на камеру. Снимать слушания в суде разрешается, если процесс представляет интерес для формирования исторических архивов системы правосудия. Дело рассматривает специальный суд присяжных в Париже (по делам о терроризме коллегия такого суда формируется из профессиональных судей). Ожидается, что процесс продлится до середины ноября.

Кто проходит обвиняемым по делу?

В этом процессе 14 обвиняемых. В основном это те, кому вменяют оказание помощи Амеди Кулибали в подготовке терактов. Подозреваемых выявили после исследования телефона Кулибали и обнаружения их ДНК или отпечатков пальцев на его оружии. Среди них гражданин Франции и Турции Али Риза Пола, которого следствие считает непосредственным сообщником («правой рукой») Кулибали, сыгравшим центральную роль в подготовке терактов. Следователи считают, что Али Риза Пола оказал помощь и Братьям Куаши. Ему грозит пожизненное заключение.

Трое из обвиняемых находятся в розыске. Это братья Мухаммед и Мехди Белусин, а также Айят Бумедьен, подруга Кулибали, заключившая с ним религиозный брак. Непосредственно перед терактами в Париже все трое бежали на ближневосточные территории, подконтрольные тогда группировке «Исламское государство», через Испанию и Турцию. О судьбе Айят Бумедьен доподлинно ничего не известно. По данным следователей, братья Белусин погибли в Сирии.

Французскому следствию пока не удалось установить сеть возможных сообщников братьев Куаши. Следствие продолжается, по этому делу может состояться отдельный процесс.

Гражданские истцы

Гражданскими истцами в этом процессе выступли более двухсот человек. Это, в первую очередь, родственники погибших в результате терактов и раненые террористами. Среди гражданских истцов также Французская ассоциация жертв терроризма и муниципалитет города Монруж.

Теракты января 2015 года

В среду, 7 января 2015 года, братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию Charlie Hebdo и открыли огонь по журналистам, собравшимся на утреннюю «летучку». В теракте погибли в общей сложности 11 человек, среди которых девять сотрудников Charlie Hebdo. Чуть позже братья Куаши убили полицейского, который пытался остановить их автомобиль. Сбежавших с места преступления террористов настигли в здании типографии коммуны Даммартен-ан-Гоэль к северо-востоку от Парижа. 9 января в районе 17 часов Братья Куаши вышли из типографии и открыли огонь по спецназу. Сотрудники элитного антитеррористического подразделения французской жандармерии (GIGN) открыли ответный огонь, в результате чего братья Куаши получили ранения и скончались. Ответственность за теракт в Charlie Hebdo взяла на себя «Аль-Каида» в Йемене («Аль-Каида на Аравийском полуострове»), заявив, что теракт является «местью за пророка».

Параллельно с этим Амеди Кулибали, заявивший о своей причастности к ИГ, 8 января в 8 утра убил сотрудницу муниципальной полиции Клариссу Жан-Филипп в Монруже к югу от Парижа, а также тяжело ранил двух сотрудников мэрии Монружа. На следующий день террорист, которого не удалось схватить, взял заложников в кошерном магазине Hyper Cacher у бывшей Венсенской заставы на востоке столицы. В общей сложности Кулибали убил четырех человек, 26 человек были спасены в ходе штурма. Сам террорист был убит спецназом.

Charlie Hebdo снова опубликовал рисунки с пророком Мухаммедом

К открытию исторического процесса еженедельник Charlie Hebdo снова опубликовал рисунки с пророком Мухаммедом, за которые издание подверглось нападению джихадистов больше пяти лет назад.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед открытием процесса напомнил, что во Франции, начиная с III Республики, «есть свобода на богохульство, связанная со свободой совести». «Закон ясен: мы имеем право на богохульство, на критику, на карикатуру религий», — отметил Эмманюэль Макрон, находившийся с визитом в Бейруте.

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