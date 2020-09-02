Президент Макрон впервые побывал с визитом в Ираке

В среду, 2 сентября, французский президент Эмманюэль Макрон побывал с кратким визитом в Ираке, подтвердив решимость Франции помогать и поддерживать иракские власти и народ в борьбе с терроризмом, а также в их стремлении к подлинному суверенитету. Макрон посетил Багдад впервые за время своего президентства, он стал также первым зарубежным лидером, побывавшим в Ираке после назначения в мае нового премьер-министра страны.

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Французский президент провел в Багдаде несколько часов, встретившись с иракским руководством, в том числе президентом Бархамом Салехом и премьером Мустафой аль-Казими. Макрон напомнил о «многочисленных вызовах», стоящих перед Ираком на пути обеспечения его «суверенитета во всех областях» — в сфере «безопасности и экономики», а также внутри страны и в регионе.

Франция продолжит оказывать помощь Ираку в борьбе с терроризмом в рамках операции сил международной коалиции во главе с США, отметил президент Макрон. В рамках этой операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve) в Ираке размещено порядка 1000 французских военных и 11 боевых самолетов Rafale. 21 августа президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение вывести из Ирака американский контингент численностью 5000 военных, не уточнив сроков этого вывода.

В ходе визита в Ирак президент Макрон особо подчеркнул необходимость поддержать власти и народ Ирака в борьбе за обретение ими подлинного суверенитета. Как отмечает агентство France-Presse, Ирак во многом остается заложником противостояния США и Ирана и ареной противоборства этих двух держав.

В Багдаде французский президент провел переговоры с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казими. Его назначением и формированием нового правительства в мае месяце завершился полугодовой острый политический кризис, который с осени 2019 года сопровождался массовыми протестными манифестациями иракцев.

После встречи с Макроном Мустафа аль-Казими сообщил, что на переговорах обсуждалась возможность строительства в Ираке атомной электростанции. По словам иракского премьера, которые цитирует AFP, этот проект может быть реализован под строгим контролем МАГАТЭ.

Французский президент подтвердил, что обсуждал с иракским руководством совместные проекты в сфере мирного атома, вопросы военного сотрудничества, а также строительства метро в Багдаде.

В июле в Ираке побывал с визитигом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, а 21 августа страну посетила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Президент Макрон побывал в Багдаде после второго за месяц визита в Ливан. После встреч с ливанским политическим руководством Макрон пообещал вновь приехать в Бейрут в декабре, а в октябре принять в Париже международную конференцию помощи Ливану. Президент Макрон также сообщил, что новое правительство Ливана будет сформировано в «рекордные сроки» — в ближайшие 15 дне. Предыдущий кабинет ушел в отставку вскоре после чудовищного взрыва в порту Бейрута, в котором погибли не менее 188 человек. Новым премьер-министром в понедельник, накануне приезда Макрона, был назначен дипломат Мустафа Адиб. В эту среду, 2 сентября, Адиб пообещал сформировать кабинет, состоящий из «экспертов», для начала в стране неотложных реформ.

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