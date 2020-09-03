Во Франции зарегистрировано более 7150 случаев заражения COVID-19 за последние сутки

Во Франции за последние сутки зарегистрировано 7157 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в четверг, 3 сентября, во французском национальном агентстве здравоохранения. В ведомстве отмечают рост случаев госпитализации больных, в том числе в тяжелом состоянии в реанимации.

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За последние 24 часа во Франции было зарегистрировано 7157 новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в агентстве здравоохранения, отмечая рост по сравнению с данными за среду, 2 сентября, когда прирост больных составил 7017 случаев. Рекордное число новых заражений, 7578 за один день, во Франции отмечалось 31 марта. В больницах в тот день умерло 499 человек. Вместе с тем, это не показательные данные, т.к. сейчас в стране проводится больше тестов, что увеличивает число выявленных случаев, а число летальных исходов на порядок ниже.

В больницы по данным на 3 сентября были госпитализированы 4643 человека, из них 464 в тяжелом состоянии. За последние сутки от последствий заболевания скончался 21 человек.

Общее число умерших в стране с начала эпидемии составило 30 706.

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