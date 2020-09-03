Госплан на 10 миллиардов: во Франции объявили программу перезапуска экономики

Инвестиции объемом 100 миллиардов евро на ближайшие два года правительство Франции на экологическую трансформацию страны, развитие технологий будущего в промышленности и поддержку занятости. В четверг, 3 сентября, на заседании французского Совета министров были представлены детали масштабного плана перезапуска экономики после коронавирусного кризиса. На экстренные антикризисные меры власти Франции уже потратили 460 млрд евро.

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«Этот план не ограничивается тем, чтобы залечить раны кризиса, он готовит будущее» страны, — заявил французский премьер-министр Жан Кастекс в интервью газете Le Figaro. Утром 3 сентября в эфире радио RTL глава правительства отметил, что масштабные бюджетные инвестиции — 4% ВВП — предназначены для того, «чтобы не рухнула экономика» страны, чьи «национальные богатства» сократились на 100 миллиардов в период кризиса. Инвестиции необходимы для «перезапуска экономики» и создания новых рабочих мест в условиях ожидаемого «взрывного» роста безработицы. По прогнозу правительства, ВВП Франции в этом году сократится на 11%, а ряды безработных могут пополнить 800 000 человек.

На экстренные антикризисные меры для спасения экономики французские власти потратили уже 460 миллиардов (!) евро. Новый 100-миллиардный план расходов нацелен на долгосрочное развитие, реиндустриализацию, экологическую трансформацию промышленности и инфраструктуры.

Власти сделали выбор в пользу поддержки производства и бизнеса, а не населения и его спроса, который восстанавливается после кризиса (за время карантина французы «сберегли» на своих счетах не менее 80 млрд евро).

«Я надеюсь, что благодаря плану в 2021 году будет создано 160 000 рабочих мест», — сказал премьер Кастекс в интервью RTL. Власти надеются, что на докризисный уровень экономика Франции вернется в 2022 году.

Премьер-министр Жан Кастекс представляет план перезапуска французской экономики "France Ralance" после кризиса. 3 сентября 2020. REUTERS - POOL

Жан Кастекс особо подчеркнул, что власти профинансируют масштабный план без повышения налогов (об источниках средств — ниже).

35 миллиардов в производство Made in France

Треть расходов в рамках «плана перезапуска» предназначена на поддержку и развитие предприятий. Львиная доля этого пакета — снижение налогов, связанных с производственной деятельностью и идущих в местные бюджеты. Налоговое бремя для бизнеса облегчат на 10 млрд в 2021 году и еще на такую же сумму — в 2022.

Эта мера дополнит поэтапное снижение налога на прибыль предприятий, которое проводится по решению президента Макрона. С 33% в прошлом году налог на прибыль для бизнеса снижен почти на шесть процентов в году текущем. В 2022 году он составит уже 25% прибыли.

3 миллиарда евро отведено на гарантии по кредитам для поддержания оборотных средств предприятий. Мультипликационный эффект позволит привлечь на эти цели средства частных банков и фондов в размере 10 –15 млрд.

1 миллиард планируется потратить на «возвращение» во Францию выведенных с ее территории производств. Прежде всего, речь идет о фармацевтике, но также о химии, электронике, производстве батарей для электромобилей и новых технологиях (5G, искусственный интеллект и разработка квантовых компьютеров).

Пакет помощи предназначен в первую очередь для развития малых и средних предприятий.

Экологический переход за 30 миллиардов

На развитие «зеленой» экономики правительство предусмотрело тридцать миллиардов евро из ста. Транспорту выделят 11 млрд инвестиций. Чуть менее половины получит национальная железнодорожная компания SNCF на активизацию грузовых перевозок (которые сильно потеснил автотранспорт), восстановление ночных пассажирских линий (которые почти исчезли), а также модернизацию местных линий ж/д сообщения.

Значительные средства запланированы на развитие городского общественного транспорта, а также велосипедов как перспективного и экологически чистого средства передвижения в городах.

7 миллиардов потратят на повышение энергоэффективности государственных зданий — на ремонт, прежде всего, школ и университетов. С будущего года также все французские квартиро- и домовладельцы получат право на специальную госсубсидию на модернизацию собственного жилья и приведение его в соответствие с современными энергетическими нормами. До сих пор выплата такой субсидии зависела от доходов граждан.

9 миллиардов выделено на энергетическую модернизацию предприятий, а также развитие водородной энергетики.

Премьер-министр Жан Кастекс и министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр представляют план перезапуска французской экономики "France Ralance" после кризиса. 3 сентября 2020. REUTERS - POOL

Занятость, больницы и соцпомощь — 35 миллиардов

15 миллиардов евро власти запланировали на поддержку занятости. Из них 6,5 млрд будут израсходованы на трудоустройство молодежи (в том числе субсидии бизнесу при найме работников в возрасте до 26 лет и профобучение). Столько же потратят на поддержание режима частичной (временной) безработицы, который вводится для сохранения рабочих мест на предприятиях, попавших в трудную ситуацию: их работники продолжают получать почти полную зарплату за счет бюджета до выхода предприятия из кризиса.

Инвестиции в систему государственных больниц запланированы на уровне 6 млрд евро.

Порядка 1 миллиарда — меры социальной поддержки малоимущих. Это, например, повышение на 100 евро детского пособия, которое выплачивается перед началом учебного года 3 миллионам семей (до сих пор размер этого ежегодного пособия составлял 370-400 евро).

Откуда деньги?

100-миллиардный французский план инвестиций будет частично профинансирован (40 млрд) из общего фонда Евросоюза, создаваемого для перезапуска экономики единой Европы. Этот беспрецедентный план объемом 750 миллиардов страны ЕС согласовали после трудных переговоров. Главное новшество этого плана — выпуск общеевропейских долговых обязательств и распределение значительной части средств (390 миллиардов) между странами в виде грантов и субсидий, а не кредитов, подлежащих возврату.

Инвестиционный план каждой страны должен быть одобрен квалифицированным большинством 27 стран ЕС (его должны поддержать больше половины стран, представляющих 65% населения единой Европы).

Первые 10% европейских субсидий Франция надеется получить уже в начале 2021 года.

Остальные средства — 60 млрд — придется занимать на финансовых рынках. С учетом займов на экстренные антикризисные меры в этом году государственный долг Франции взлетит до 120% ВВП. В этот четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что «внеплановая» задолженность будет ликвидирована к 2025 году.

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