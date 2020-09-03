Суд по делу о терактах в Charlie Hebdo и Hyper Cacher: подробности исторического процесса

Во Дворце правосудия в Париже 2 сентября начался процесс над 14 обвиняемыми по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, в парижском пригороде Монруже и в магазине Hyper Cacher. О том, как пройдет этот масштабный процесс и кто оказался на скамье подсудимых — в материале RFI.

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Напомним, январские теракты 2015 года унесли жизни 17 человек.

7 января 12 человек погибли в Париже от рук братьев Куаши во время теракта в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo. На следующий день в Монруже была убита сотрудница полиции. А 9 января тот же террорист Кулибали убил четверых заложников в парижском магазине Hyper Cacher.

Кулибали был ликвидирован сотрудниками правопорядка при штурме магазина, связанные с ним братья Куаши в тот же день были уничтожены в здании типографии в парижском пригороде, где пытались укрыться.

Так что на скамье подсудимых сейчас — только предполагаемые соучастники преступления. Впрочем, есть надежда на то, что позднее будет осужден и организатор (об этом — ниже).

Сроки и место процесса

Суд начался в среду, 2 сентября, должен продлиться 49 дней и завершиться в ноябре.

По существу дело начнут рассматривать со следующей недели, с 7 сентября, а пока первые три дня должны быть посвящены техническим деталям, включая «уточнение» сведений об обвиняемых.

Изначально процесс должен был пройти в мае-июле, но был пернесен из-за эпидемии коронавируса. Нетипично и место проведения процесса: ранее суды по делам о терроризме проходили в «историческом» здании Дворца правосудия на острове Сите. Но сейчас он на ремонте (там строят большой зал для того, чтобы принять в следующем году еще более масштабный процесс — по делу о терактах 13.11.2015), поэтому слушания пройдут в новом Дворце правосудия, в небоскребе на окраине города.

Слушания состоятся в самой большой аудитории суда, а кроме того, еще четыре зала зарезервированы для пострадавших, свидетелей и журналистов, которые смогут наблюдать за процессом в прямой трансляции. Процесс также будет записан на видео (что делается очень редко) — и это тоже знак его чрезвычайной важности.

Судить обвиняемых будет 64-летний Режис де Жорна (председательствующий), — для которого это уже не первый «террористический» процесс, — и еще пять судей.

Пострадавших — около 200, кроме того — суд должен заслушать 144 свидетелей (среди которых есть и выжившие жертвы этих терактов).

Во время процесса усилены меры безопасности около и внутри нового парижского Дворца правосудия. AFP - THOMAS COEX

На скамье подсудимых — 11 человек, еще троих судят заочно, при этом двое из них, по данным французских спецслужб, скорее всего, уже убиты в Сирии. Тем не менее, официального подтверждения этой информации нет, поэтому они все еще числятся в розыске.

От 10 лет до пожизненного: что грозит обвиняемым и кто они такие

Трое «заочных» обвиняемых — это Айят Бумеддьен, а также и братья Мехди и Мохамед Белусин — за несколько дней до терактов уехали из Франции в Сирию. Предположительно, братья Белусин уже мертвы.

При этом Мохамед Белусин (Mohamed Belhoucine), 1987 г.р. — один из двух главных обвиняемых на этом процессе. Обвиняется в активной подготовке терактов, совершенных Амеди Кулибали (в Монруже и в магазине Hyper Cacher). С Кулибали он познакомился в тюрьме, где оба отбывали наказание. По предъявленным обвинениям Белусину теоретически грозит пожизненное заключение (если он, конечно, еще жив).

Али Риза Пола (Ali Riza Polat), 1985 г.р., франко-турецкий гражданин, «друг детства» Кулибали. Еще до терактов пытался уехать на «джихад» в Сирию, но был остановлен на границе. Следствие считает его «правой рукой» Кулибали в деле подготовки терактов. Пола — под арестом, находится на скамье подсудимых. Ему тоже грозит пожизненное.

Мехди Белусин (Mehdi Belhoucine), 1991 г.р. Обвиняется в содействии в побеге Айят Бумедьен в Сирию (где она «вступила» в «ИГ»). Этому обвиняемому теоретически грозит до 20 лет тюрьмы.

Айят Бумедьен (Hayat Boumedienne), 1988 г.р., «религиозная жена» Кулибали. Следствие располагает данными о том, что она активно участвовала в подготовке январских терактов вместе с «мужем». «Дружила» с женой террориста Шерифа Куаши. Тот, в свою очередь, познакомился с Кулибали в тюрьме, где они одновременно отбывали срок в 2006 – 2007 гг. Когда Кулибали захватил заложников в магазине Hyper Cacher он потребовал от властей дать уйти братьям Куаши, которые в тот момент уже были окружены сотрудниками спецподразделений.

О дальнейшей судьбе Айят Бумедьен после ее побега в Сирию не известно. Тоже объявлена в розыск. Максимальный срок — 20 лет заключения.

Амар Рамдани (Amar Ramdani), 1981 г.р., еще один предполагаемый сообщник Кулибали, с которым они тоже познакомились в тюрьме. Следствие считает, что он помогал Кулибали в приобретении оружия. Находится под арестом, присутствует на процессе. Может получить до 20 лет тюрьмы.

Саид Маклуф (Saïd Makhlouf), 1989 г.р. Его отпечатки нашли на электрошокере, который был в арсенале Кулибали по время атаки на магазин. Маклуф — под арестом, присутствует на процессе. Может получить до 20 лет тюрьмы.

Незар Микаэль Пастор Альватик (Nezar Mickaël Pastor Alwatik), 1985 г.р, тоже сидел в тюрьме вместе с Кулибали. Его ДНК обнаружено на двух пистолетах, найденных после теракта в жилище террориста. Следствие полагает, что обвиняемый причастен к поставке оружия. Срок — до 20 лет. Находится под предварительным арестом, присутствует на процессе.

Метин Карасюляр (Metin Karasular), 1970 г.р. Владелец гаража в Шарлеруа (Бельгия), в котором нашли проданный «женой» террориста Кулибали Mini Cooper и список с ценами на оружие и боеприпасы. Следствие полагает, что и сам Кулибали, и главный обвиняемый из присутствующих сейчас на скамье подсудимых (Али Риза Пола) были клиентами этой точки по продаже оружия.

Карасюляру грозит до 20 лет. Он под арестом, присутствует на процессе.

Мишель Катино (Michel Catino), 1952 г.р., «правая рука» Метина Карасуляра. Тоже в тюрьме, тоже на скамье подсудимых. Грозит тот же срок — до 20 лет.

Абдельазиз Аббад (Abdelaziz Abbad), 1984 г.р. Прокуратура обвиняет его в поставках оружия Саиду Куаши, совершившему теракт в Charlie Hebdo. Аббаду тоже грозит до 20 лет. Впрочем, ранее он уже был приговорен на 25 лет за совершенное в 2014-м году убийство.

Мигель Мартинез (Miguel Martinez), 1982 г.р. Следствие подозревает его в участии в нескольких операциях по поставке оружия, которые, предположительно совершал Аббад. Мартинезу тоже грозит срок до 20 лет. Он тоже под арестом, сидит на скамье подсудимых.

Мохамед-Амин Фарес (Mohamed-Amine Fares), 1989 г.р. Был арестован незадолго до окончания следствия по анонимному доносу о том, что продал Кулибали автомат и пистолет, которые тот использовал во время захвата заложников. Обвиняется по трем статьям, по которым максимальный срок — те же 20 лет.

Вилли Прево (Willy Prevost), 1986 г.р., близкий знакомый Кулибали (впрочем, многие свидетели называют Прево скорее его «шестеркой»). Покупал для него бронежилеты, ножи, слезоточивые гранаты и проч. Он также сбил показатели GPS мотоцикла, на котором Кулибали приехал в Монруж, где 8 января застрелил сотрудницу муниципальной полиции. Все это сам Прево признал в ходе следствия, заявив, что ничего не знал о терактах, полагая, что помогает в совершении ограблений. Теперь может получить до 20 лет тюрьмы.

Кристоф Ромель (Christophe Raumel), 1990 г.р. Присутствовал при совершении «покупок», которые Прево делал для Кулибали. Но следствию пока не удалось найти никаких доказательств того, что он мог знать о террористических намерениях Кулибали. Поэтому, в отличие от остальных обвиняемых, ему не вменяют террористических статей. По обвинению в участии в преступном сообществе с целью подготовки уголовных преступлений ему грозит до 10 лет. Он не под арестом, а под «подпиской», поэтому он единственный, кто не находится во время процесса в закрытом боксе вместе с другими обвиняемыми.

Предполагаемый заказчик

Один из предполагаемых организаторов терактов, 38-летний Петер Шериф был задержан и экстрадирован во Францию уже после того, как это уголовное дело было направлено в суд.

Кроме того, как сообщает Libération, у следствия до сих пор нет улик для доказательства его причастности к этим терактам, хотя и есть веские основания считать, что он непосредственно участвовал в организации этих преступлений.

Петер Шериф во время экстрадиции во Францию. Аэропорт Джибути. 22.12.2018 AFP - -

Шериф — член одной из самых «влиятельных» французских джихадистских «сетей» «Бют Шомон» (названа по имени парка, расположенного на северо-востоке Парижа). В сеть входили и братья Куаши. Уехав на «джихад», Шериф был в составе «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», которая «расквартирована» в Йемене, через пролив от Джибути (где его и задержали в конце 2018 года).

Французские правоохранители смогли установить, что перед совершением теракта братья Куаши регулярно с ним созванивались. Кроме того, следователи подозревают, что в 2011 году один из братьев Куаши под кураторством Шерифа проходил подготовку в тренировочном лагере «Аль-Каиды» в Йемене. Именно эта группировка потом возьмет на себя ответственность за теракт в редакции.

Шериф сейчас сидит во французской тюрьме, ему предъявлено обвинение по трем делам: первое — за участие в террористической группировке (т. е. в «Аль-Каиде»), второе — за похищение трех французов в Йемене в 2011-м, третье — как раз по делу о январских терактах в Париже. По этому делу, которое выделено в отдельное производство, ему пока предъявлено только обвинение по факту «участия в преступном террористическом сообществе».

К моменту суда над ним следствие надеется найти новые доказательства.

А пока перед судом — 11 «второстепенных» обвиняемых, которым приговоры должны быть вынесены 9 и 10 ноября: к слову, как раз накануне пятой годовщины еще более смертоносных терактов 13.11.2015.

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