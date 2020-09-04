Республика всегда в опасности: президент Макрон открыл сезон программной речью в Пантеоне

Президент Макрон выступил в пятницу, 4 сентября, в парижском Пантеоне с получасовой программной речью, приуроченной к 150-летию провозглашения Третьей республики (существовала с 1870 по 1940 г.). Для Макрона юбилейная годовщина стала хорошим поводом, чтобы торжественно открыть политический сезон и обозначить приоритеты до конца первого президентского срока (май 2022). Среди главных приоритетов — защита от «сепаратизма», «коммунотаризма», «насилия»: и это очередная попытка перехватить часть электората у правых и ультраправых.

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Макрон начал с того, что Республику «всегда нужно защищать», потому что она «уязвима» и «неусточива». Угроз немало.

«В Республике никогда не будет места для тех, кто именем бога, порой с помощью иностранных государств, надеются установить законы одной группы», — сказал президент, таким образом напомнив о начатой им борьбе с иностранным финансированием ислама во Франции. К слову, на днях в Елисейском дворце объявили о том, что Макрон в один из дней сентября произнесет еще и отдельную речь, посвященную мерам по борьбе с «коммунотаризмом».

Сам президент сейчас заявил, что «в течение этой осени будет представлен закон по борьбе с разными формами сепаратизма».

«Республика не потерпит никаких форм сепаратизма», — подчеркнул глава государства. Еще раз отметил, что не будет и переписывания истории, какой бы неправильной она ни казалась с высоты принципов нынешнего времени: «Республика не свергает свои памятники». «Выбирают Францию (целиком), не выбирают какую-то часть ее истории», — провозгласил глава Республики.

Высказался президент в поддержку силовиков, которых во Франции часто обвиняют — в основном, представители левого политического спектра — в неоправданном насилии и «расизме». Заодно защитил и представителей местной власти, которые в последнее время нередко подвергаются нападкам и оскорблениям (2 сентября министр юстиции анонсировал новые законодательные меры в их защиту). «Те, кто нападает на сотрудников правоохранительных органов, на народных избранников — не пройдут!» — сказал президент и пообещал «жесткие наказания».

«Полицейские, жандармы, судьи, мэры, все, кто борются против насилия, против расизма и антисемитизма, играют определяющую роль» в жизни страны, и поэтому «те, кто на них нападают, должны быть сурово осуждены», — сказал Макрон.

В очередной раз напомнил о том, как важна для него борьба за «равенство шансов».

Он говорил об этом и во время предвыборной гонки-2017, и во время своего обращения к Конгрессу в июле того же года, но сейчас сам признал, что работы впереди все равно — очень много: «Каждый гражданин, где бы он ни жил, из какого бы места он ни приехал, должен иметь возможность (достойно) жить своим трудом, своими заслугами. Мы все еще далеки, слишком далеки от идеала».

В связи с этим президент пообещал действовать «более активно и более решительно» и заявил, что сделает «борьбу за равенство шансов» еще одним «национальным приоритетом».

Конечно, не мог Макрон обойти вниманием и повод, по которому выступал: юбилей Третьей республики, провозглашенной в 1870-м после долгих лет имперского реванша, устроенного Наполеоном III. Закончилось все это тяжелейшим военным поражением Франции в войне с Пруссией и попаданием самого Наполеона в плен 2 сентября 1870-го.

Через два дня, 4 сентября, видный оппозиционный депутат Леон Гамбетта объявил на площади перед парижской мэрией о создании Третьей Французской республики. «Леон Гамбетта был сыном (итальянского) иммигранта, недавно натурализованного, французом смешанных кровей. И все же именно он возродил Республику», — подчеркнул Макрон.

Ученица колледжа читает текст о провозглашении Третьей Республики Леоном Гамбеттой 4 сентября 1870 года. Париж. Пантеон. 04.09.2020 REUTERS - POOL

Вспомнил он и о «столь многих» других видных творцах славной части французской истории, «французов не по корням, но по борьбе, которую они вели»: дважды нобелевский лауреат Мария Склодовская-Кюри («которая служила Франции в траншеях простой медсестрой»), танцовщица и актриса Жозефина Бейкер («которая любила свою приемную родину (Францию) настолько, чтобы рисковать ради нее жизнью, участвуя в Сопротивлении»), генерал-губернатор Французской Экваториальной Африки Феликс Эбуэ («потомок рабов, который 18 июня (1940-го) ответил на призыв генерала де Голля» и стал героем Сопротивления.

Глава государства объявил и о том, что «в ближайшее время» в Доме Инвалидов пройдет «национальная церемония в честь Жизель Алими», «которая ушла этим летом».

Биография родившейся в Тунисе и прославившейся во Франции Жизель Алими — адвоката, правозащитницы, политика, легендарной фигуры феминистского движения — хороший пример и того, как французская Республика может «интегрировать» представителей другой культуры, и того, как в стране борются за права женщин (эту борьбу Макрон уже давно объявил одним из главных приоритетов своей президентской пятилетки), и того, как страна «предоставляет шансы», вне зависимости от происхождения человека.

Макрон заверил, что стать французом — значит, «согласиться быть больше, чем индивидуумом, преследующим свои собственные интересы». «Гражданин, участвующий в общем благе, проявляет ответственность перед своими соотечественниками», — пояснил президент, который сегодня в Пантеоне лично выдал французские документы пятерым новым гражданам страны (из примерно 50 тысяч, ежегодно получающих положительный ответ на свой запрос о натурализации).

Президент Макрон покидает Пантеон после выступления. Париж. 04.09.2020 AFP - JULIEN DE ROSA

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