Беспрецедентная мобилизация диаспоры: в Париже снова митинговали против диктатуры в Беларуси

В субботу, 5 сентября, в Париже состоялась очередная — уже шестая с 9 августа — акция против диктатуры и за честные выборы в Беларуси. На этот раз митинг прошел на площади Республики, на него вышли порядка ста человек.

Активисты выразили солидарность с рабочими, медиками, студентами, IT-специалистами, спортсменами — со всеми белорусами, которые выходят на демонстрации, устраивают забастовки, публично выражают свое несогласие с действиями властей.

Некоторые участники акции пришли в масках панд — в знак поддержки сотрудников IT-компании PandaDoc, руководителей которой арестовали в Беларуси. Сооснователь PandaDoc Микита Микадо ранее предлагал материальную помощь силовикам, решившим уволиться из правоохранительных органов в знак протеста.

После выборов 9 августа в Париже состоялось уже шесть акций в поддержку протестующих белорусов. Ранее митинги прошли на площади Бастилии, у фонтана Невинных, у посольства Беларуси, на Трокадеро и у мэрии Парижа. Неделю назад парижская мэрия выразила поддержку активистам, которые передали заместителям мэра Анн Идальго бело-красно-белый флаг.

Участники парижских митингов называют нынешнюю мобилизацию белорусской диаспоры беспрецедентной. Одна из организаторов акции на площади Республики, уроженка Беларуси Елена рассказывает RFI, что ее друзья на родине благодарят проживающих за рубежом соотечественников за поддержку. «Мне кажется, люди не только в Беларуси, но и за границей объединились. Это то, чего не могли добиться никакие политики, а этим летом это произошло, и это очень круто», — говорит Елена.

На этом митинге в Париже снова пели «Погоню», которую называют гимном независимой Беларуси. А также песню (на белорусском языке) из фильма «Отверженные», которую на английском (Do You Hear the People Sing?) исполняли в Минском лингвистическом университете, студентов которого задерживали ОМОН и неизвестные в штатском. В знак поддержки католическому митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, которого не пустили в Беларусь по возвращении из Польши, и белорусским католикам, в Париже исполнили «Магутны Божа» («Боже Всемогущий»), песню, которую называют духовным гимном белорусов.

На митинге на площади Республики собирали подписи под петицией за возбуждение дела Международным уголовным судом (МУС) в Гааге в отношении Александра Лукашенко за «преступления против человечности». Изначально эта петиция на имя прокурора МУС Фату Бенсуды была запущена белорусской диаспорой в Канаде. Напомним, Беларусь не является участницей Римского статута МУС. Однако Международный уголовный суд может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН, а также по инициативе прокурора.

