Глава Sanofi-Франция рассказал о стоимости, сроках и объемах производства вакцины от Covid-19

Разрабатываемая корпорацией Sanofi вакцина от Covid-19 поступит в массовое производство в начале 2021 года, одна доза препарата будет стоить «менее 10 евро». Об этом в субботу, 5 сентября, рассказал президент французского подразделения фармацевтического гиганта Оливье Божило в интервью радиостанции France Inter.

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Французская Sanofi занимается разработкой вакцины совместно с британской фирмой GlaxoSmithKline (GSK). В настоящее время начались клинические испытания вакцины, которые планируется завершить в декабре 2020 года. Если результаты испытаний окажутся успешными, то компании надеются получить одобрение вакцины уже в начале 2021 года.

Для Европы вакцина будет производиться на заводе в парижском пригороде Витри-сюр-Сен. Уже заключены соглашения на производство 100 млн доз для стран Евросоюза, 60 млн — для Великобритании и 300 млн — для США. «Французы и европейцы получат вакцину Sanofi одновременно с американскими пациентами», — пообещал Оливье Божило.

Sanofi уже наращивает мощности, чтобы произвести в течение 2021 года около одного миллиарда доз вакцины. «Миллионы доз» вакцины будут также поставлены в развивающиеся страны на «совершенно исключительных тарифных условиях», — рассказал глава французского подразделения мирового производителя лекарств.

Основным конкурентом разрабатываемой Sanofi и GSK вакцины может стать препарат англо-шведской компании AstraZeneca, который также находится на поздней стадии испытаний. В AstraZeneca пообещали, что стоимость одной дозы составит 2,5 евро, и уже заключили соглашение на производство двух миллиардов доз вакцины.

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