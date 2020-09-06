Во Франции выявили более семи тысяч заражений COVID-19 за сутки

Во Франции за последние 24 часа выявили 7 071 случай заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщили санитарные власти страны. Положительным оказались 4,9% тестов на COVID-19 — на две десятых процента больше, чем накануне.

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Как отмечает Franceinfo, за последние сутки во Франции выявили меньше случаев коронавируса, чем накануне или в пятницу. Однако семь тысяч подтвержденных заражений COVID-19 — рекордная цифра для воскресенья с начала эпидемии. Обычно в последний день недели выявляют меньше всего инфицированных коронавирусом. Это происходит в том числе из-за меньшего количества проводимых тестов.

Как сообщили в Генеральной дирекции здравоохранения Франции, за последние сутки от последствий коронавируса в больницах скончались три человека. Всего за неделю с диагнозом COVID-19 госпитализировали около 1700 человек.

Ранее в ведомстве подчеркнули, что динамика эпидемии COVID-19 «вызывает беспокойство», и внесли в список так называемых «красных зон», где вирус распространяется особенно активно, еще несколько департаментов. Число пунктов в этом списке выросло до 28.

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