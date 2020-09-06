Двое французских военных погибли в Мали. Их автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. Еще один военный получил ранения. Об этом в субботу вечером, 5 сентября, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

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От полученных в результате взрыва ран погибли десантник первого класса Арно Вольп и бригадный генерал первого класса С. Т. По просьбе семьи, его имя не называется. Третий член экипажа — солдат французской армии — получил ранения. Все трое служили в Первом гусарском парашютно-десантном полку, базирующемся в городе Тарб, на юго-западе Франции.

Трагедия произошла во время выполнения боевой операции в субботу утром в регионе Тесали, на северо-востоке Мали, возле алжирской границы.

«Президент республики с глубоким уважением преклоняется перед жертвой этих солдат», — говорится в коммюнике Елисейского дворца. Также Эмманюэль Макрон призвал безотлагательно приступить к «гражданскому политическому переходу в Мали», который он считает «непременным условием эффективной борьбы с террористами».

18 августа группа офицеров подняла мятеж, захватив министерство обороны со всем составом Генштаба. Путчисты задержали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра. Задержанное руководство страны объявило о своей отставке. Военные провозгласили хунту и закрыли границы страны. Франция, ООН и Союз африканских государств осудили переворот в Мали.

Группировка французских военных, участвующих в операции «Бархан» в Мали, насчитывает около 5100 человек. По данным Генштаба, с начала военной операции французской армии в Мали в 2013 году погибли 45 французских военных.

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