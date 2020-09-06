Число новых случаев растет по экспоненте: во Франции обеспокоены темпом возобновления эпидемии

За последние сутки было выявлено 8550 новых случаев заражения, сообщила в субботу вечером, 5 сентября, Генеральная дирекция здравоохранения Франции. Число госпитализированных пациентов с диагнозом Covid-19 за последние семь дней составило 1661 человек, в том числе 285 попали в реанимацию.

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«Распространение вируса идет по экспоненте. Динамика передачи демонстрирует сильный рост и вызывает беспокойство», — говорится в заявлении ведомства. Врачи отмечают увеличение процента позитивных тестов. В субботу коронавирус подтвердился у 4,7% от всех сдавших анализ пациентов, с каждым днем этот показатель растет.

Еще семь департаментов страны оказались в так называемой «красной зоне» эпидемии коронавируса, где коэффициент заражения Covid-19 превышает 50 выявленных за неделю случаев на 100 тысяч жителей. В своих оценках власти основываются на результаты проведенных ПЦР-тестов, только за последнюю неделю их было сделано более одного миллиона.

Согласно публикации в «Официальной газете» от 6 сентября, список департаментов, где коронавирус особенно активен, пополнили Южная Корсика и Верхняя Корсика, Кот-д’Ор (административный центр — Дижон), Нор (Лилль), Нижний Рейн (Страсбург), Приморская Сена (Руан), а также Реюньон (остров в Индийском океане и заморский департамент Франции). Всего в этом списке уже 28 департаментов.

В департаментах «красной зоны» расширяются полномочия префектов, которые могут при необходимости запрещать передвижение граждан и транспорта, временно закрывать общественные заведения: бары, рестораны, торговые центры, музеи и рынки. Также был продлен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч участников.

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