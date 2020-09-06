Instagram заблокировал аккаунты журналистов Charlie Hebdo после публикации карикатур на пророка Мохаммеда

На первой полосе газета разместила надпись «Все это за это» («Tout ça pour ça») и карикатуру с пророком

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунты двух журналистов сатирического еженедельника Charlie Hebdo после того, как они разместили на своих страницах обложку первой полосы газеты от 2 сентября, посвященную началу процесса над обвиняемыми в причастности к теракту в редакции. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщили сами журналисты.

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Обновлено: Instagram открыл доступ к заблокированным аккаунтам. В соцсети заявили, что ограничения были введены «по ошибке». «Блокировка аккаунта не была связана с обложкой Charlie Hebdo», - заверили в Instagram. Художница Корин Рей допустила, что к блокировке могли привести жалобы пользователей.

«Шарли Эбдо» в среду, 2 сентября, вновь опубликовал карикатуры на пророка Мохаммеда, за которые редакция сатирического еженедельника подверглась нападению террористов в 2015 году. Очередной номер журнала посвящен началу судебных слушаний по делу о теракте, в котором погибли девять сотрудников редакции.

Аккаунты двух журналистов, перепубликовавших на своих личных страницах в Instagram обложку журнала, оказались заблокированными. Журналистка Лор Досси предположила, что блокировка ее страницы может быть связана с действиями хакеров или массовыми жалобами других пользователей. Утром в воскресенье о блокировке своего аккаунта сообщила также художница «Шарли Эбдо» Корин Рей, работающая под псевдонимом «Коко».

Mon compte #instagram a été "désactivé". La dernière photo que j'avais postée était la #Une de @Charlie_Hebdo_ C'est donc probablement un piratage ou un signalement en masse, nouvelle forme de #censure. Hallucinant. pic.twitter.com/URhKpeFxjm — Laure Daussy (@LaureDaussy) September 5, 2020

На первой полосе газета разместила надпись «Всё это за это» («Tout ça pour ça») и карикатуру с пророком, нарисованную художником Жаном Кабю, погибшим во время теракта 7 января 2015 года. Номер, посвященный открытию судебного процесса над обвиняемыми в теракте, вышел рекордным за последние годы тиражом в 200 тысяч экземпляров и был распродан за пару дней.

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