Власти Франции обещали ускорить предоставление гражданства участвующим в борьбе с COVID-19 иностранцам

Уборщики мусора, кассиры продуктовых магазинов, иностранные медсестры и врачи, работавшие в кризисный для страны период, могут стать гражданами Франции быстрее остальных претендентов, заявила министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа.

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В интервью газете Lе Parisien министр рассказала, что хочет «ускорить процедуру получения гражданства для тех иностранцев, которые находились на передовой во время карантина».

При этом Марлен Шьяппа уточнила, что речь идет о тех иностранцах, которые уже подали документы на получение гражданства во Франции. Для осуществления этих намерений министр собирается разослать в префектуры специальную инструкцию-циркуляр.

Кроме этого, вместе с главой МВД Франции Жеральдом Дарманеном, она утверждает, что отныне получение французского гражданства должно стать менее формальным, но более торжественным. «Стать французским гражданином – это не просто административная процедура, это еще и глубоко осознанное действие, символическое и праздничное. (…) Теперь при получении гражданства будет систематически звучать “Марсельеза” и показываться фильм о ценностях Французской Республики», – сказала Марлен Шьяппа.

Среди тех, кто выходил на работу в то время, как вся страна сидела дома, министр назвала, прежде всего, уборщиков мусора, кассиров продуктовых магазинов, медсестер и врачей.

Власти Франции обещали ускорить получение гражданства участвующим в борьбе с COVID-19 иностранцам. На фото: Бюсты символа Французской Республики Марианны с лицом Бриджит Бардо. JACQUES DEMARTHON / AFP

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