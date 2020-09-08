Париж заявил о переносе встречи глав МИД и Минобороны Франции и России

В МИДе Франции заявили о переносе франко-российской встречи министров иностранных дел и обороны. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя французского дипломатического ведомства Аньес фон дер Мюль.

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Речь идет о встрече Франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, который был запланирован на 14 сентября. Фон дер Мюль отметила, что решение о переносе встречи было принято после обсуждения с российскими коллегами в контексте новостной повестки последних недель, в том числе ситуации с Алексеем Навальным.

Российский оппозиционер находится сейчас в берлинской клинике Шарите. По информации немецких врачей, он был отравлен веществом из группы «Новичок». В понедельник, 7 сентября, стало известно, что Навального вывели из состояния искусственной комы. В клинике отметили, что он реагирует на обращения окружающих, но долгосрочные последствия отравления, как и прежде, нельзя исключать.

Франция и Германия уже неоднократно призывали Россию расследовать дело об отравлении Навального. «Лица, ответственные за это одиозное преступление, должны быть выявлены и преданы правосудию», — говорилось в совместном заявлении министров иностранных дел Франции и Германии, опубликованном в пятницу, 4 сентября.

Также 8 сентября Верховный комиссариат ООН по правам человека обратился к России с призывом провести «независимое и прозрачное» расследование произошедшего с Навальным.

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