У директора Тур де Франс тест на COVID-19 оказался положительными

Директор велогонки Тур де Франс Кристиан Прюдомм сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно во вторник, 8 сентября. В субботу, 5 сентября, премьер-министр Франции Жан Кастекс посещал этап велогонки и передвигался в одном автомобиле с Прюдоммом.

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В кабинете Кастекса заверяют, что директор Тур де Франс и премьер-министр во время поездки в автомобиле соблюдали правила санитарной безопасности и не снимали защитных масок. Сам Жан Кастекс заявил о том, что прекрасно себя чувствует, но в срочном порядке сдаст тест на коронавирус. Он также отметил, что перед визитом на Тур де Франс он также проверялся на COVID-19, как того требует санитарный протокол велогонки, и результат теста был отрицательным.

AFP сообщает, что тот факт, что премьер-министр находился в непосредственном контакте с инфицированным, прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что в случае необходимости правительственное совещание, намеченное на среду, 9 сентября, может быть перенесено или пройдет по видеосвязи.

Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм после того, как получил положительный результат теста, ушел на семидневный карантин. Его обязанности на гонке временно будет исполнять член команды организаторов мероприятия, бывший профессиональный велогонщик Франсуа Лемаршан.

Также на Гранд-туре были сделаны еще четыре положительных covid-теста. Их сдали сотрудники команд INEOS, Cofidis, AG2R La Mondiale, Mitchelton-Scott. В соответствии с особым регламентом, действующем в этом году на веломногодневке из-за пандемии коронавируса, вся команда полностью может быть снята с соревнований, если двое из ее участников в семидневный период сдадут положительные тесты.

8 сентября участники Тур де Франс преодолевают 10-й этап — 168,5 км от города Ле-Шато-д’Олерон на острове Олерон до Сен-Мартен-де-Ре на острове Ре. На данный момент в желтой майке лидера выступает словенец Примож Роглич.

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