Французские власти пообещали внедрить в ближайшие дни экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тесты для выявления коронавируса появятся во Франции уже на этой неделе. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил министр здравоохранения Оливье Веран в интервью France Inter. На получение результата будет уходить не более 15–20 минут.

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Новый быстрый тест будет выявлять наличие антигена. Также как и ПЦР-тесты, новые тесты на антиген будут браться в виде мазка из носоглотки, далее он помещается в определенный фермент, который позволяет всего за несколько минут определить наличие вирусных белков.

Новые тесты поступят уже в среду в парижские больницы. Французские власти ожидают, что этот тест будет эффективен прежде всего для тестирования потенциально инфицированных пациентов в очередях больниц, а также в аэропортах. О том, в каком количестве поступят в больницы новые экспресс-тесты, министр не уточнил.

Ранее французские власти сообщали, что проводят миллион тестов на коронавирус в неделю. В интервью France Inter Оливье Веран признал, что власти не могут сделать тестирование еще более массовым и необходимо работать над приоритизацией пациентов. В первую очередь будут тестировать тех, у кого присутствуют характерные симптомы, а также тех, кто находился в контакте с подтвержденными больными.

Число новых случаев заражения коронавирусом во Франции растет по экспоненте, заявили 5 сентября в Генеральной дирекции здравоохранения. Только за последние три дня прошлой недели были выявлены 25 тысяч новых случаев. Врачи отмечают увеличение процента позитивных тестов. С менее 4% в конце августа — до почти 5% в последние дни.

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