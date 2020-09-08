COVID-19: во Франции вновь продлят запрет на многолюдные собрания

Санитарные ограничения, введенные во Франции на фоне пандемии COVID-19, вновь продлят. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил премьер-министр страны Жан Кастекc во время обращения к представителям центристской партии MoDem.

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По данным AFP, в первую очередь будут продлены ограничения, касающиеся многолюдных собраний и путешествий без уважительной причины. Премьер-министр заявил, что эти ограничения «несомненно» продолжат действовать и после 30 октября, и таким образом страна сможет продолжить постепенный выход из санитарного кризиса, не лишая себя при этом инструментов борьбы с распространением вируса.

Закон, вводящий во Франции режим санитарной ЧС, вступил в силу 24 марта, а с 10 июля начал действовать закон о выходе из этого режима. Согласно этому документу, в переходный период премьер-министр и правительство сохраняют особые полномочиями. К примеру, в интересах улучшения эпидемиологической обстановки в стране они могут ограничивать перемещения граждан, вводить карантин, запрещать многолюдные собрания. Срок действия закона должен был истечь 30 октября.

Сейчас в стране действует запрет на собрания с участием более 5000 человек, а также в ряде городов введено обязательное ношение масок в закрытых пространствах и на улицах.

Во Франции за период с 4 — 6 сентября были выявлены 25 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране проводят более 1 миллиона тестов в неделю. Сообщается, что 4 сентября было зафиксировано рекордное количество случаев — 9000.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии от последствий заражения COVID-19 во Франции скончались 30 732 человека. Всего было выявлено 367 174 случая инфицирования.

По информации университета, с начала пандемии во всем мире были зафиксированы 27 356 706 случаев заражения, COVID-19 унес жизни 893 005 человек.

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