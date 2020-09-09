Выдававшие себя за Ле Дриана мошенники получили от 7 до 10 лет тюрьмы

Во время слушания дела в первой инстанции ни Шикли, ни Лазаревич не признали свою вину

Суд Парижа рассмотрел апелляцию на приговор двум мошенникам, которые выдавали себя за министра обороны, а позже главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. Представляясь французским министром, они убеждали иностранных бизнесменов и политиков перевести деньги на офшорные счета. Два злоумышленника были приговорены к семи и десяти годам тюрьмы. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает France Info.

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Суд первой инстанции вынес приговор еще в марте. Игравший роль «министра» 55-летний Жильбер Шикли был осужден на 11 лет тюрьмы. Его сообщник, 36-летний Антони Лазаревич был приговорен к семи годам заключения. В ходе рассмотрения апелляции на приговор суд снизил срок Шикли с 11 до 10 лет тюрьмы, приговор Лазаревичу остался в силе. Суд также обязал двух подсудимых выплатить ущерб потерпевшим — 44 миллиона и 10,6 миллиона — соответственно.

Факты мошенничества относятся к периоду 2015—2017 гг. За это время звонки «от Ле Дриана» получили более 150 частных лиц и организаций — от короля Марокко до глав корпораций Total и Vinci, и даже архиепископ Парижа. Лже-министр просил срочно перевести деньги на секретную спецоперацию французского государства, обещая позже компенсировать расходы.

Для убедительности мошенники звонили своим потенциальным жертвам по видеосвязи, используя силиконовую маску и в точности копируя интерьер министерского кабинета. У них также была информация о рабочих поездках Ле Дриана. Только несколько человек, лично знакомых с министром, распознали подлог. Жильбера Шикли задержали в 2017 году в Украине, куда он приехал за новой маской князя Монако Альбера II.

Во время слушания дела в первой инстанции ни Шикли, ни Лазаревич не признали свою вину. При рассмотрении апелляционной жалобы они признали только факт подготовки к мошенничеству — покупки маски князя Монако в Украине.

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