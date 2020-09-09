В Норвегии задержали подозреваемого в совершении теракта в Париже в 1982 году

Норвежская полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в 1982 году в Париже. Об этом в среду, 9 сентября, сообщило агентство France-Presse.

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В полиции Норвегии заявили, что задержанный, личность которого пока не раскрывается, подозревается в организации теракта, произошедшего на улице Розье в еврейском квартале Парижа в 1982 году. Ожидается, что в четверг, 10 сентября, норвежский суд примет решение о его помещении под предварительный арест.

Теракт произошел в Париже 9 августа 1982 года. Злоумышленники бросили гранату в помещение ресторана Chez Jo Goldenberg в квартале Марэ, после чего двое вооруженных вошли в ресторан и открыли огонь. В момент стрельбы там находились около 50 посетителей. Стрелявшие скрылись с места преступления. В результате теракта шесть человек погибли и 22 получили ранения. Ответственность за произошедшее на себя взял палестинский Революционный совет «Фатх», известный также под названием Организация Абу Нидаля. Установить личности злоумышленников удалось лишь почти 32 года спустя по анонимным свидетельствам. Все они являются палестинцами.

Пресс-секретарь антитеррористического отдела норвежской полиции в среду, 9 сентября, заявила, что задержание было произведено на юге страны. По данным AFP, задержанный может оказаться 60-летним Валидом Абдулрахманом Абу Зайедом, проживавшим в Норвегии с 1991 года. Зайед свою причастность к теракту улице Розье всегда отрицал. Его жена в 2015 году также заявляла, что ее супруг никогда не бывал во Франции.

Французская сторона давно добивается от норвежских коллег выдачи Зайеда по делу о теракте. Также по этому делу было выдано еще несколько ордеров, в том числе на арест палестинцев Сухара Мухамада Хасана Халида аль-Абасси и Махмуда Хадера Абеда Адра, предположительно находящихся в Иордании и на Западном берегу реки Иордан.

AFP передает, что адвокаты, представляющие интересы семей погибших и пострадавших в теракте, выразили надежду на скорую экстрадицию подозреваемого во Францию.

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