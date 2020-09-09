Сеть Auchan объявила о намерении сократить почти 1500 рабочих мест во Франции

В компании о намерении провести модернизацию заявили еще в марте 2019 года, после того, как прибыль за год сократилась на миллиард евро.

Торговая сеть Auchan объявила о намерении сократить 1475 рабочих мест во Франции. Соответствующее заявление сделали в Auchan Retail France в среду, 9 сентября. Французский ритейлер, работающий в 14 странах, с весны прошлого года проводит масштабный план оптимизации и модернизации в целях финансового оздоровления и повышения рентабельности.

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В компании отметили, что сокращения будут проведены для того, чтобы адаптировать работу сети к новым требованиям потребителей. В первую очередь, как заявили в компании, планируется развивать электронную торговлю. При этом де-факто сокращены будут лишь 1088 из 1475 рабочих мест, а 377 будут перепрофилированы.

В компании подчеркнули, что под сокращение не попадут кассиры, однако, к примеру, будет закрыт мясной цех в городе Льесан, где работают 57 человек. Сокращения коснутся менеджеров, административных работников, кадровиков, отделов послепродажного обслуживания.

В начале 2020 года торговая сеть объявила о сокращении более 500 рабочих мест во Франции. Теперь компания приступила ко второму этапу оптимизации своих штатов (во Франции это 73 000 человек).

Так Auchan продолжает свою модернизацию, одна из целей которой — к 2022 году удвоить прибыль от онлайн-торговли. Главным образом, предполагается развить онлайн-обслуживание клиентов, а также провести реорганизацию работы магазинов сети и упростить путь товаров от производителя к потребителю.

В компании план модернизации объявили еще в марте 2019 года, после того как прибыль за год сократилась на миллиард евро. На территории Франции был закрыт или передан в управление 21 магазин, в том числе один гипермаркет, которые показались не достаточно рентабельными. За рубежом эта мера коснулась около 50 магазинов. Также агентство France-Presse сообщало о закрытии филиалов компании в Италии и Вьетнаме.

В России Auchan также сообщал о планах модернизации, оптимизации торговых площадей и подготовке к тестированию новых концепций магазинов. Как отмечал телеканал РБК, речь идет о магазинах без кассиров, а также о точках, в которых покупатели смогут забирать заказы, сделанные онлайн. С начала 2020 года в российском филиале ритейлера также были уволены десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией.

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