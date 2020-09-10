COVID-19: во Франции зарегистрирован «рекордный» прирост новых случаев за сутки

Во Франции зарегистрировано почти 10 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, об этом сообщает в четверг агентство Рейтер, называя эти цифры «беспрецедентными» с момента начала эпидемии.

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За сутки во Франции было отмечено 9843 новых случая заражения COVID-19, сообщили санитарные власти страны в четверг, 10 сентября.

Предыдущий «рекорд» был датирован 4 сентября, когда власти сообщили о почти 9000 новых случаев за 24 часа.

До сентября с момента начала пандемии полгода назад наибольшее число заражений за сутки в стране было зарегистрировано 31 марта, когда за один день заразилось 7578 человек.

По данным, обнародованным в четверг, 10 сентября, число пациентов в тяжелом состоянии составило 615. Таким образом, число пациентов с COVID-19 в реанимации превысило 600 впервые с 30 июня.

«Распространение вируса идет по экспоненте. Динамика передачи демонстрирует сильный рост и вызывает беспокойство», — заявили в прошлое воскресенье в национальном агентстве здравоохранения Франции.

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