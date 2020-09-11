Совет обороны от COVID-19: власти Франции уточнили меры борьбы с эпидемией

«Очевидное ухудшение» эпидемиологической ситуации во Франции констатировал премьер-министр Жан Кастекс, представляя 11 сентября решения специального заседания Совета обороны и безопасности по ситуации с эпидемией COVID-19. Исключив повторное введение всеобщего карантина, премьер объявил о сокращении с 14 до 7 дней срока обязательной самоизоляции для заболевших, пообещал усиление системы тестирования, введение дополнительных санитарных мер в Марселе, Бордо и на Гваделупе, и в очередной раз потребовал от французов строго соблюдения барьерных жестов и норм дистанцирования.

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В эту пятницу президент Эмманюэль Макрон провел специальное заседание Совета обороны и безопасности по эпидемиологической ситуации в стране. О положении дел и новых мерах борьбы с эпидемией COVID-19 после совещания рассказал в кратком выступлении глава правительства Жан Кастекс.

Премьер сообщил об «очевидном ухудшении» эпидемиологической ситуации и все более активном распространении коронавируса. В среднем по стране недельный показатель числа заболевших на 100 000 населения вырос с 57 до 72 человек. «Особую обеспокоенность», по словам Кастекса, вызывает «значительное увеличение» числа госпитализированных с диагнозом COVID-19. Данные о пациентах, поступающих в реанимацию, подтверждают: как и в разгар эпидемии — в марте — воздействие вируса не ослабевает, а среди заболевших с серьезными симптомами по-прежнему значительную долю составляют пожилые люди и пациенты из групп риска.

«В борьбе с этой эпидемией наша стратегия не меняется», — заявил, однако, премьер-министр, исключив необходимость вновь «ставить на паузу» экономическую, социальную и культурную жизнь, школьное образование — и в целом, возможность «жить нормально». Говоря о необходимости приспособиться к «жизни с вирусом», Кастекс пообещал сделать все возможное, чтобы избежать повторного введения всеобщего карантина.

Усиление тестирования

Премьер-министр отметил, что Франция вышла на третье место в Европе по объемам тестирования на коронавирус: еженедельно в стране сейчас проводят более 1 миллиона PCR-тестов. Кастекс признал, что проблемой зачастую остаются большие сроки ожидания результатов. Власти усилят возможности и скорость тестирования для «приоритетных» категорий: для людей с явными симптомами болезни, для «близко» контактировавших с больными COVID-19, а также для медицинских и социальных работников.

Очередь перед медицинской лабораторией для сдачи тестов на COVID-19. Париж, 11 сентября 2020 REUTERS - CHARLES PLATIAU

Система медицинского страхования наймет еще 2000 новых сотрудников для работы по выявлению цепочек заражения, — сообщил премьер.

Почти половина департаментов — в «красной зоне»

На заседании Совета обороны и безопасности в т.н. «красную зону» активного распространения вируса власти включили еще 14 департаментов страны. Отныне в «красной зоне» — 42 департамента (из 101). Еще в начале неделе в этом списке было 28 французских департаментов.

Жан Кастекс особо отметил, что включение департамента в «красную» эпидемиологическую зону не означает «автоматического» введения каких-либо мер. «Решение об этих мерах не может приниматься в Париже», — подчеркнул премьер. Конкретные решения принимают на местах префекты по согласованию с санитарными службами и выборными органами власти. Речь идет о дополнительных ограничениях на проведение собраний, о сокращении часов работы кафе, ресторанов и магазинов, об определении зон обязательного ношения масок на открытом воздухе.

Города повышенного риска

Особое беспокойство властей вызывает ситуация в двух мегаполисах — Марселе и Бордо, а также на Гваделупе, где наблюдается значительный рост числа заболевших (прежде всего, среди пожилых) и рост числа госпитализаций с COVID-19. Во втором по величине городе страны, в Марселе — сейчас рекордная заболеваемость на 100 тысяч населения: 275 случаев (в Париже — 144).

Пункт тестирования на COVID-19 в Ницце. Стрелка указывает место тестирования людей, имеющих симптомы коронавирусной инфекции REUTERS - Eric Gaillard

Премьер Кастекс сообщил, что местным префектам поручено к понедельнику подготовить меры по обузданию эпидемии.

Недельная самоизоляция

Ожидаемым стало объявленное Кастексом решение вдвое — с 14 до 7 дней — сократить срок обязательной самоизоляции для тех, чей тест на коронавирус оказался положительным, а также для всех, кто с ними контактировал. О сокращении срока индивидуального карантина упоминал министр здравоохранения Оливье Веран, одобрил это решение Научный совет при правительстве. Двухнедельный «самокарантин» сочли неоправданным с медицинской точки зрения. К тому же, столь долгий запрет на выход из дома французы в большинстве своем не соблюдали.

Объявляя о введении 7-дневного срока самоизоляции для заболевших и тех, кто с ними контактировал, премьер Кастекс пообещал усиление контроля за соблюдением индивидуального карантина.

Эпидемия COVID-19 во Франции: последние данные

Начиная с августа эпидемиологические показатели во Франции медленно, но верно ухудшаются. За последние семь дней в стране выявили почти 50 тысяч (48 542) случаев заражения коронавирусом, сообщало 10 сентября в своем еженедельном отчете санитарное агентство минздрава Santé publique France. В минувшую среду был зафиксирован рекорд числа положительных тестов за сутки: выявлено почти 10 тысяч (9843) носителей коронавируса. По данным на вечер 11 сентября, за последние сутки в стране выявлено 9406 новых случаев заражения.

Растет процент положительных тестов на коронавирус: в среду и четверг этот показатель установился на уровне 5,4% от числа протестированных.

Отделение реанимации в больнице Марселя 8 сентября 2020. REUTERS - ERIC GAILLARD

За последние семь дней госпитализация потребовалась 2357 пациентам с коронавирусом. По данным на пятницу, 11 сентября, в больницах находится 5155 человек с диагнозом COVID-19. В понедельник их было примерно 4900 человек.

С начала недели с 540 до 635 выросло число пациентов в отделениях интенсивной терапии. На этой неделе ежедневно в реанимацию поступало от 50 до 80 больных в тяжелом состоянии.

Эти растущие тревожные показатели пока далеки от кризисных дней апреля, когда на пике эпидемии с коронавирусной инфекцией госпитализировали по 4000 человек в день, отделения реанимации принимали по 750 новых пациентов ежедневно, а интенсивная терапия была необходима в среднем 7000 больных.

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