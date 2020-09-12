128 задержаний к полудню: в Париже «желтые жилеты» вышли на улицы после каникул
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В субботу, 12 сентября, в Париже и других городах страны возобновились прерванные на время летних отпусков акции протеста «желтых жилетов». В столице власти закрыли многие станции метро. Полиция сообщила о первых задержаниях.
В Париже участники протестного движения «желтых жилетов» назначили место сбора в нескольких точках: на Елисейских полях, на пляс де ля Бурс, пляс де Ваграм, у подножия базилики Сакре-Кёр... При этом префектура полиции Парижа накануне предупредила, что запрещает проведение акций протеста в районе Елисейских полей, а также у Елисейского дворца, Национального собрания и у Матиньона (резиденции премьер-министра Франции).
К полудню парижская префектура сообщила о задержании 128 человек.
#12septembre | A 12h00, 1⃣2⃣8⃣ personnes ont été interpellées par la @prefpolice. pic.twitter.com/OBS4hJiFeQ— Préfecture de Police (@prefpolice) September 12, 2020
Управление парижского транспорта RATP объявило о том, что с утра 12 сентября и вплоть «до распоряжения префектуры полиции», в столице будет закрыто около 50 станций метро и пригородных электричек RER. Список закрытых станций можно найти по этой ссылке на сайте управления.
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