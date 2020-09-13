Заплыв «Испытание Монте-Кристо» в Марселе собрал две с половиной тысячи участников.

Около 2500 плавцов приняли участие в заплыве «Испытание графа Монте-Кристо», которое проходило с пятницы по воскресенье в Марселе. Соревнование в открытом море удалось провести несмотря на эпидемию коронавируса.

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«Все знают роман Александра Дюма и побег из шато д’Иф. Именно это люди и хотят повторить, принимая участие в нашем соревновании», – рассказал агентству France-Presse основатель заплыва Доминик Лена.

Заплыв от замка Иф, который находится в пяти километрах от Марселя, до пляжа Рукас Блан, проводится уже 22-й год подряд. В этом году соревнование пришлось перенести с июня на сентябрь из-за пандемии, но организаторы рады, что его вообще удалось осуществить. В Ницце намеченный на следующей неделе заплыв Prom'Swim отменили, как и все проходящие в городе массовые спортивные мероприятия.

Но в этом году участников было всего лишь две с половиной тысячи, это в два раза меньше, чем обычно. Очень много записавшихся на соревнование не смогли приехать. Отказы организаторам поступили и от спонсоров.

«Нужно сказать спасибо добровольцам, которые приняли участие в организации заплыва, и всем, кто принял участие в его проведении. Так как надежды, что его проведут, было мало», – рассказал France-Presse Фредерик Ромера, который пришел к финишу, то есть берегу Марселя, проплыв пять километров за 1 час 6 минут и 58 секунд.

«Была прекрасная атмосфера, отличная от любых спортивных мероприятий. Все были очень дружелюбны, на старте много смеялись», – сказал Жюль Реми, завоевавший второе место в состязании (он проплыл от замка Иф до марсельского пляжа за 1 час, 2 минуты и 58 секунд).

«Это прекрасно! – заявила журналистам парижанка Бенедикт Бланден, которая впервые приняла участие в заплыве, – Я впервые принимаю участие в состязании в открытом море. Солнце светит, вода восхитительна, только надо постоянно смотреть вокруг, чтобы не наткнуться на медузу».

Заплыв осуществлялся тремя группами в пятницу, субботу и воскресенье.

Около 2500 плавцов приняли участие в заплыве «Испытание графа Монте-Кристо», которое проходило с пятницы по воскресенье в Марселе. Соревнование в открытом море удалось провести несмотря на эпидемию коронавируса. AFP - CHRISTOPHE SIMON

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