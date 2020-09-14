Аномальная жара установилась во Франции в середине сентября

В середине сентября по всей Франции установилась аномальная для этого месяца жара. Почти на всей территории страны 14 сентября столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

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Многие температурные рекорды для середины сентября могут быть побиты во Франции 14 сентября. «Метео-Франс» прогнозирует до 35 градусов в Париже и до 37 градусов на юго-запале страны во второй половине дня. В Лилле на севере страны воздух прогреется до 32 градусов, в Нанте — до 33.

Ожидающаяся средняя температура по стране 14 сентября составит 33 градуса. По данным СМИ, это на 15 градусов выше нормы, и это рекорд с 1947 года.

По прогнозам синоптиков, жара, нехарактерная для середины сентября, продлится во вторник и среду.

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