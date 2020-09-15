Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен госпитализирован в Париже

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен был госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду, сообщил 14 сентября директор его кабинета Оливье Револь газете Le Monde, не назвав причин госпитализации.

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В окружении Валери Жискар д’Эстена сообщили агентству France-Presse, что 94-летнего экс-президента увезли на машине скорой помощи из его парижской квартиры примерно в 15 часов. Выходные бывший президент провел в своей резиденции в коммуне Отон (департамент Луар и Шер) в центральной части Франции.

Сын политика Луи Жискар д’Эстен отказался комментировать состояние здоровья своего отца. В разговоре с France-Presse он отметил, что его отец «в возрасте, и временами в более или менее хорошей форме». «Все остальное — интерпретации», — добавил Луи Жискар д’Эстен. Телеканалу France 3 сын экс-президента сказал, что «речь идет о проверке», и его отец «в относительно хорошей форме для человека такого возраста».

Газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники пишет, что Валери Жискар д’Эстен пожаловался на проблемы с дыханием, и его госпитализировали в отделение реанимации. По данным того же издания, у него диагностировали «легочную инфекцию». Родственники экс-президента не подтверждают эту информацию.

По данным Le Monde, 94-летний Жискар д’Эстен в последние месяцы «регулярно» посещал больницу имени Жоржа Помпиду из-за проблем с сердцем.

В последние годы Валери Жискар д’Эстен редко появляется на публике. Он был президентом Французской Республики с 1974 по 1981 гг. Жискар д’Эстен — старейший из ныне живущих бывших президентов Франции.

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