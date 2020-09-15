В Марселе и Бордо ввели новые ограничения для борьбы с эпидемией

В Бордо и Марселе вводят новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки

В ряде французских департаментов усиливают ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Наибольшие ограничения с понедельника, 14 сентября, ввели в департаментах Буш-дю-Рон и Жиронда, где вирус распространяется особенно активно.

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Во всех коммунах департамента Буш-дю-Рон, где скорость распространение вируса превысила тревожные показатели, повсеместное ношение масок становится обязательным с 6 утра до 2 часов ночи. Ранее ношение масок стало обязательном во всех общественных местах в Марселе.

Ограничиваются визиты в дома престарелых. Власти грозят более строгими проверками и закрытиями барам, не соблюдающим часы работы и меры санитарной безопасности. Везде в Марселе продажа алкоголя запрещена после 20 часов. Отменяются ряд мероприятий, например, марсельская ярмарка, планировавшаяся с 25 сентября по 5 октября.

В Бордо отменяются все публичные мероприятия, в которых участвуют более тысячи человек (ранее действовал порог в пять тысяч человек). Под запрет попадают ярмарки, а также вечеринки с танцами в барах. Запрещены собрания более десяти человек на пляжах, в парках, садах и на набережных Бордо, а также распитие алкоголя в общественных местах. Власти грозят усилением полицейского контроля и штрафами. Также ограничения коснулись и визитов постояльцев домов престарелых.

Ограничительные меры вводятся и в других городах Франции. Так, повсеместное ношение масок становится обязательным в Сент-Этьене. В северном департаменте Нор отменяются ряд массовых мероприятий.

В понедельник, 14 сентября, Национальное агентство здравоохранения Франции сообщило о более шести случаях заражения коронавирусом за сутки. Накануне сообщалось о более семи тысячах новых случаев за сутки. Сообщается о 852 «очагах» распространения инфекции в стране (39 новых за сутки). 115 таких «очагов» — в домах престарелых. 34 человека скончались от последствий заражения коронавирусом за 24 часа.

Эпидемиологическая ситуация в 79 французских департаментах оценивается как средне или в высшей степени уязвимая. Растет число пациентов с коронавирусом в отделениях реанимации (448 новых госпитализаций в реанимацию за минувшую неделю). Растет и доля позитивных тестов на коронавирус — 5,3% (в середине августа этот показатель составлял 2,4%).

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