Во Франции из-за COVID-19 закрыли 2100 школьных классов

В части французских школ на входе у учеников проверяют температуру (архивное фото)

Во Франции из-за вспышек коронавирусной инфекции временно прекратили занятия в 2100 классах школ. Об этом в среду, 16 сентября, объявил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер в интервью телеканалу LCI. По данным властей, полностью из-за COVID-19 во Франции закрыли 81 учебное заведение.

Реклама Читать далее

Как отметил Жан-Мишель Бланкер, положительным тест на COVID-19 с начала учебного года оказался у 1200 школьников. Решение о закрытии класса принимается в случае, если коронавирус подтверждается как минимум у трех учеников.

Занятия во французских школах возобновились в очном формате 1 сентября. Все сотрудники учебных заведений, а также ученики средних и старших классов, обязаны носить маски. Школьники начальных классов это требование соблюдать не должны.

Как пишет Les Echos, новые вспышки коронавирусной инфекции фиксируют также в университетах. После того, как COVID-19 подтвердили по меньшей мере у 23 студентов, в Реймсе до 19 сентября прекратили занятия в кампусе института политических наук Science Po. После этого в министерстве образования заявили, что могут открыть временные пункты тестирования на коронавирус рядом с университетами.

Согласно данным, опубликованным французскими властями вечером во вторник, 15 сентября, за последние 24 часа в стране выявили 7852 случая заражения COVID-19. За сутки от последствий коронавируса во Франции скончались 37 человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться