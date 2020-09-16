Во Франции призвали наложить мораторий на 5G до выяснения влияния на климат и на здоровье

Во Франции вспыхнули политические дебаты вокруг развертывания мобильной связи нового поколения (5G). Частотный аукцион должен состояться в конце сентября. Политики левого толка и экологисты выступают за мораторий на 5G до оценки влияния этой технологии на климат и здоровье людей. Президент Эмманюэль Макрон ясно дал понять, что Франция перейдет к пятому поколению мобильной связи и иронично высказался о скептиках, сравнив их с ультраконсервативными общинами амишей.

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Левые и «зеленые» призывают к мораторию на 5G

Порядка 70 французских политиков левого толка и «зеленых» (в том числе мэры Марселя, Бордо и Лиона) выступили за мораторий на развертывание 5G во Франции. Их открытое письмо вышло 13 сентября в газете Le Journal du Dimanche. Они требуют от правительства провести по этому вопросу «демократические и децентрализованные дебаты».

Скептики напоминают, что частотный аукцион для мобильных операторов организуют уже сентябре 2020 года, но «это решение вступает в силу без исследования влияния на климат и окружающую среду и без каких-либо предварительных публичных консультаций».

Авторы обращения опасаются, что внедрение 5G резко увеличит энергопотребление и приведет к загрязнению окружающей среды. Дело в том, что нынешние смартфоны крайне редко поддерживают сети пятого поколения. Людям придется покупать новые телефоны, что увеличит количество неперерабатываемых отходов и загрязнение в том числе и из-за добычи редких металлов, необходимых для аккумуляторов.

Скептики задаются вопросом о выгоде от ускорения мобильного интернета и указывают, что 5G увеличит и уровень воздействия излучения сотовой связи. А кроме того, по их мнению, приход пятого поколения мобильной связи усугубит «цифровой разрыв» во Франции, где еще не везде внедрили 4G.

«Цифровые технологии являются причиной 4% выбросов всех парниковых газов, через пять лет это количество должно удвоиться. Во Франции очень много людей в „белых зонах“, где нет доступа к интернету. Нужно ли сейчас переходить к новой технологии, которая будет затрачивать все больше энергии или нужно дать интернет всем?», — резюмирует аргументы противников 5G мэр Гренобля от «зеленых» Эрик Пьоль.

«Модель амишей» и «масляные лампы»

В понедельник, 14 сентября, выступая перед представителями французского IT-бизнеса, президент Эмманюэль Макрон отрезал: Франция перейдет к пятому поколению мобильной связи. «Франция — страна Просвещения, страна инноваций. (…) Мы „свернем шею“ всем ложным идеям. Да, Франция повернет на путь 5G, потому что это поворот к инновациям», — заявил Макрон.

«Нам объясняют, что ответ на сложность современных проблем — это возвращение к масляным лампам. Я не верю, что модель амишей позволит ответить на современные экологические вызовы», — с иронией добавил президент Франции. Амиши — представители ультраконсервативного религиозного движения в США и Канаде, отказывающиеся от современных технологий и удобств.

Такого рода сравнения не оценили французские экологисты и природозащитные НКО. Они напоминают, что мораторий на 5G предложили не амиши, а французская Гражданская ассамблея по климату, созванная по инициативе самого Макрона. В нее вошли 150 граждан, выбранных по жребию. Примечательно, что в конце июня президент поддержал 146 из 149 требований ассамблеи, включая мораторий на 5G.

Le moratoire sur la #5G n'émane pas des Amish (qu'on les laisse tranquilles), mais des Française-es tirées au sort pour la Convention citoyenne pour le #climat que Macron a lui-même mise en place.



Mais apparemment, il n'y croyait pas non plus. https://t.co/qKaJrWT6bx — Clément Sénéchal-Amish (@ClemSenechal) September 15, 2020

В инициативе гражданской ассамблеи по климату (ранее поддержанной Эмманюэлем Макроном) предлагается мораторий на 5G до оценки воздействия технологии на климат и здоровье людей.

Может ли 5G представлять опасность для здоровья?

Во Франции первые коммерческие предложения на основе 5G должны появиться в конце 2020 года. Новое поколение мобильных технологий фундаментально не отличается от технологии 4G, но улучшает ее технические показатели, в частности по скорости загрузки данных, задержке, плотности подключения, трафику на единицу площади. Предполагается, что сначала 5G будет «сожительствовать» со своими предшественниками и в первое время использовать тот же диапазон частот.

Как говорится на сайте Национального агентства санитарной безопасности (Anses), новое поколение мобильной связи будет использовать спектр частот, которые уже используется 4G, 3G и 2G, а также две новых частоты: сначала 3,5 ГГц для покрытия мобильной связью «больших географических зон», а затем 26 ГГц для коммуникации между цифровыми устройствами и мобильной связи «в ограниченных зонах». Т.н. миллиметровый диапазон в районе 26 ГГц сейчас используется в основном для спутниковой связи. Именно он должен раскрыть потенциал 5G и позволить самую высокую пропускную способность. Высокая частота 26 ГГц обладает малой дальностью передачи данных, поэтому она интересна для городов с высокой плотностью застройки.

Anses указывает, что пока недостаточно научных данных о возможных биологических и санитарных последствиях воздействия частот 5G. Особенно мало данных относительно безопасности частоты 3,5 ГГц. Агентство обнародует результаты соответствующего исследования в 2021 году.

Тем временем, во вторник, 15 сентября, был опубликован отчет (pdf) о технических и санитарных аспектах развертывания 5G. Отчет по заказу правительства подготовили Генеральная инспекция по финансам, Генеральная инспекция по социальным делам, Генеральный совет по окружающей среде и устойчивому развитию и Генеральный экономический совет.

Его авторы со ссылкой на «консенсус национальных и международных санитарных агентств» утверждают, что в краткосрочной перспективе нет доказанных негативных последствий 5G «ниже рекомендуемых предельных показателей воздействия». «Возможные долгосрочные последствия, канцерогенные или нет, сложно выявить. На данной стадии они по большей части не подтверждаются, по данным тех же национальных и международных агентств», — говорится в документе.

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