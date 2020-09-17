Во Франции за сутки выявили еще 9784 случая COVID-19

Во Франции за прошедшие сутки выявили 9784 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны вечером 16 сентября. Накануне на территории Франции были зарегистрированы 7852 случая.

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За прошедшие 24 часа от последствий заражения COVID-19 скончались 46 человек. С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 31 045 пациентов во Франции. Агентство France-Presse передает, что за недельный период выросло количество заразившихся, нуждающихся в реанимации: за прошедшую неделю в нее были переведены еще 508 пациентов, 29 из которых — в течение прошедших 24 часов.

Также в министерстве здравоохранения сообщают о том, что в стране существуют 862 очага инфекции, 77 из них были обнаружены за истекшие сутки.

На фоне роста случаев инфицирования во французских городах вводят новые ограничительные меры. Постановлением префекта, начиная с вечера среды, 16 сентября, бары на популярной среди молодежи улице Сен-Мишель в Ренне должны прекращать работу в 23 часа. Ранее, 15 сентября во всех коммунах департамента Буш-дю-Рон повсеместное ношение масок стало обязательным с 6 утра до 2 часов ночи, были ограничены визиты в дома престарелых. В Марселе продажа алкоголя запрещена после 20 часов. В Бордо отменены все мероприятия, в которых участвуют более тысячи человек, а также собрания более десяти человек на пляжах, в парках, садах и на набережных, запрещено распитие алкоголя в общественных местах.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во всем мире были зафиксированы 29 870 112 случаев заражения. Больше всего случаев выявлено в США, Индии и Бразилии. На четвертом месте — Россия, где подтверждены 1 075 485 случаев.

По информации, опубликованной в четверг, 17 сентября, оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России, за прошедшие сутки в стране выявили ещё 5762 случая COVID-19. 19 061 человек скончался от последствий заражения за все время наблюдения, за прошедшие сутки зафиксированы 144 летальных исхода. За истекшие 24 часа 5 754 пациента были выписаны, общее количество выписанных после заражения составляет 895 868 человек.

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