За сутки во Франции обнаружено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19

Согласно цифрам университета Джонса Хопкинса, 17 сентября Франция вышла на второе место в Европе по количеству обнаруженных заражений коронавирусом.

Согласно статистике министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране было выявлено 10593 случая заражения коронавирусом, 50 человек скончались.

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Число попавших в реанимацию с диагнозом COVID-19 также продолжает расти. За сутки в реанимацию попали 27 человек, за прошедшую неделю – 535 человек. С начала эпидемии во Франции от коронавируса скончалось 31095 человек.

В настоящее время в стране зарегистрировано 896 кластеров, из которых 84 было обнаружено за последние сутки.

Как заявил во время брифинга министр здравоохранения Франции Оливье Веран, «все индикаторы показывают развитие эпидемии». По его словам, французам «еще несколько месяцев придется жить с коронавирусом». Министр также объявил, что все работники детских садов теперь будут обязаны носить маски, чтобы «избежать распространения вируса от взрослого к ребенку». Ранее обязанность носить маски распространялась только на работников школ и высших учебных заведений.

Согласно цифрам университета Джонса Хопкинса, 17 сентября Франция вышла на второе место в Европе по количеству обнаруженных заражений коронавирусом (443 869). На первом месте – Испания, где зарегистрировано 625 651 случаев.

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